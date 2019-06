L'entente s'échelonnant jusqu'en 2022 permettra à un artiste québécois de séjourner deux mois, entre juin et septembre, à l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, dans le nord du Maroc, et à un artiste marocain d'être accueilli à son tour au centre artistique Adélard , à Frelighsburg au cœur de la Montérégie. Les candidats ayant plus de 2 ans de pratique artistique professionnelle y seront admissibles. Cette entente a été rendue possible grâce à la collaboration du Bureau du Québec à Rabat.

« La culture québécoise et la langue française sont de grandes sources de richesse tant sur l'ensemble du territoire du Québec que sur la scène internationale. Les résidences artistiques constituent des occasions privilégiées pour les artistes québécois de rayonner à l'étranger et de promouvoir la spécificité de notre culture. La signature de cette entente vient appuyer la volonté du Québec et du Royaume du Maroc de renforcer leurs collaborations bilatérales. C'est avec de tels projets que la diplomatie culturelle québécoise prend tout son sens. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Cette entente conclue entre le Conseil et le ministère de la Culture et de la Communication marocain scelle un second accord de réciprocité sur le continent africain et vient couronner nos efforts de diversification géographique tant au Québec qu'à l'étranger. Nous sommes heureux d'offrir la possibilité à nos créateurs d'aiguiser leur regard sur le monde en séjournant à l'étranger et d'accueillir des artistes internationaux qui viennent découvrir la richesse de notre culture québécoise et la chaleur de l'accueil de nos citoyens. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Adélard se réjouit de ce premier accord de résidences croisées entre le Québec et le Maroc. Le dialogue entre les citoyens et les artistes ainsi que le dialogue des cultures sont au cœur de notre mission. C'est un privilège de pouvoir accueillir, grâce à la précieuse collaboration du Conseil des arts et des lettres du Québec, des artistes du Maroc et de leur offrir un espace de création et des occasions de rencontre avec la population du Québec. »

Sébastien Barangé, cofondateur et président d'Adélard

Un réseau étendu sur quatre continents qui poursuit son développement

Un important réseau de studios, d'échanges et d'ateliers-résidences répartis sur quatre continents offre aux créateurs de toutes les disciplines une quarantaine de possibilités de séjours stimulant leur démarche professionnelle dans près d'une vingtaine de villes à travers le monde dont New York, Bogotà, Buenos Aires, Paris, Rome, Berlin, Londres, Mumbai, Séoul, Tokyo, Dakar et Tétouan au Maroc. Depuis l'inauguration du Studio du Québec à Paris en 1965, ce programme a permis de multiplier les échanges avec de nombreux partenaires internationaux et de concourir au développement de la carrière de nombreux artistes et écrivains. Toutes les offres de résidences sont disponibles ici.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

À propos d'Adélard

Adélard est un activateur en art actuel, créé en 2018, qui propose des immersions (résidences-ateliers) pour les artistes, un lieu qui permet la création et la recherche ainsi que le dialogue avec la population grâce à de nombreuses activités de médiation culturelle. Adélard est un organisme à but non lucratif, qui habite au cœur de Frelighsburg (Québec) et prend part à la vie riche et dynamique de la communauté.

www.calq.gouv.qc.ca

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Caroline Tremblay, Conseillère en communications, Conseil des arts et des lettres du Québec, Tél. : 1 800608-3350; Informations : Thierry Paquet, Conseiller en communication et affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Téléphone : 418 649-2400, poste 57819

Related Links

http://www.calq.gouv.qc.ca