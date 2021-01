Un nouveau rapport examine les mégatendances en Asie et présente un guide pour participer aux occasions offertes par les innovations perturbatrices et la croissance à plus long terme de la productivité générée par les technologies.

HONG KONG, 15 janvier 2021 /CNW/ - Premia Partners, un important émetteur de fonds indiciels négociables en bourse (FINB) situé à Hong Kong, publie aujourd'hui son plus récent document d'information intitulé Where to find growth: Tailwinds from Asia Megatrends & Playbook to participate in Asia Innovations and Technology-enabled Productivity Growth (Dénicher la croissance : mouvance des mégatendances en Asie et guide pour participer à la démarche d'innovation et à la croissance de la productivité générée par les technologies).

Contrairement à la situation dans les marchés développés, les FINB asiatiques n'ont toujours pas la variété de produits nécessaire pour assurer une croissance séculaire et sont limités par les approches conventionnelles pondérées par la capitalisation boursière. Cela crée un vide pour les investisseurs qui cherchent à profiter de l'effet d'entraînement régional créé par des secteurs structurants comme ceux des VE intelligents et des nouvelles énergies, des réseaux 5G, de l'intelligence artificielle (IA), de l'infonuagique, de la biotechnologie et des sciences de la vie, de la transformation numérique, de l'IdO, de l'automatisation robotique, des sports électroniques et plus encore.

Comme les investisseurs se tournent de plus en plus vers l'Asie pour des occasions de croissance, il est plus important que jamais de trouver une approche pertinente. En outre, il est essentiel d'outiller les investisseurs avec des exemples pratiques démontrant comment ces vecteurs de croissance s'intègrent dans leurs stratégies globales de portefeuille, surtout lorsque les modèles traditionnels de répartition des actifs ne savent souvent pas comment agir face à ces tendances perturbatrices. Ce rapport vise à donner aux lecteurs les moyens de se positionner en vue de l'avenir en abordant les questions suivantes :

Les fantastiques occasions de croissance, à mesure que les mégatendances se développent en Asie

Comment s'affranchir du modèle traditionnel de classification GICS et adopter une perspective plus holistique des « technologies novatrices »

Comment l'Indice sur les technologies asiatiques innovatrices ( Asia Innovative Technology ) de Premia FactSet quantifie le potentiel de croissance d'un large éventail de secteurs novateurs qui perturbent leur domaine respectif

) de Premia FactSet quantifie le potentiel de croissance d'un large éventail de secteurs novateurs qui perturbent leur domaine respectif Des exemples pratiques de technologies asiatiques innovatrices pour étoffer le portefeuille des investisseurs mondiaux

« Dans le passé, il pouvait sembler que ce n'était qu'en choisissant des stratégies différentes que les investisseurs pouvaient accéder aux occasions liées aux leaders novateurs qui transforment l'Asie, a déclaré Rebecca Chua, associée directrice chez Premia Partners. Maintenant, en tirant parti de la taxonomie proposée par le système de classification RBICS de FactSet, nous sommes ravis d'offrir aux investisseurs un outil à faible coût, fluide et transparent qui leur permettra de profiter efficacement de ces occasions. »

Pour l'ensemble de l'année 2020 - et guidé par l'Indice sur les technologies asiatiques innovatrices - le FINB Asia Innovative Technology de Premia (3181 HK / 9181 HK) a généré un rendement global de 59,8 % et figure parmi les FINB asiatiques les plus performants au monde. Avec des frais totaux de gestion équivalant à seulement 0,5 % par an, le fonds ne présente aucuns frais de rendement et ni droit de timbre, aucune retenue et un impôt nul sur les gains en capital.

Pour télécharger le livre blanc, cliquez ici.

À propos de Premia Partners

Fondé à Hong Kong en 2016, Premia Partners est devenu l'un des principaux gestionnaires indépendants d'actifs spécialisés en FINB en Asie. En étant dévoué à la mise en place de pratiques exemplaires en matière d'offre de FINB et de solutions fondées sur des règles, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'écosystème des FINB - en Asie et pour l'Asie. Au 31 décembre 2020, Premia Partners gérait six FINB, dont le CSI Caixin China New Economy, le quatrième plus important FINB d'actions de catégorie A chinois à Hong Kong, et gagnant en 2019 du prix Total Return pour le FINB le plus performant, décerné par la Bourse de Hong Kong. Pour de plus amples renseignements sur Premia Partners et ses FINB, mais aussi sur les stratégies couvrant la Chine, les nations émergentes de l'ANASE, les technologies asiatiques innovatrices, le Vietnam et le Trésor américain, veuillez visiter la page www.premia-partners.com

SOURCE Premia Partners

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], +852-2950-5778