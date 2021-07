HONG KONG, 27 juillet 2021 /CNW/ - Premia Partners, un important fournisseur de FNB basé à Hong Kong, annonce aujourd'hui l'inscription à la HKEX de son fonds négocié en bourse (FNB) Premia China STAR50.

Ce FNB reproduit physiquement offre un accès on ne peut plus rentable et commode aux futurs leaders de l'indice STAR à la Bourse de Shanghai .

Le FNB Premia China STAR50 (symboles : 3151 HKD / 9151 USD / 83151 RMB), avec frais totaux de gestion de 0,58 % par an , suit l' indice SSE Science and Technology Innovation Board 50 , qui prend en compte les 50 plus grandes sociétés de l'indice STAR par capitalisation boursière. La stratégie vise les chefs de file émergents au sein des industries stratégiques chinoises caractérisées par les technologies pures , la R et D avancée et les innovations scientifiques, allant des semi-conducteurs aux nouveaux matériaux , en passant par l' économie verte , la biotech nologie, les fournisseurs de la chaîne du froid biomédicale et plus encore. La stratégie offre également des avantages en matière de diversification, compte tenu de la faible corrélation avec les certificats américains d'actions étrangères en Chine et les marchés mondiaux prédominants.

« Nous sommes ravis de lancer ce FNB à un moment aussi opportun, sachant que les investisseurs s'intéressent de plus en plus à l'indice STAR et tendent à accroître leurs placements en Chine pour profiter d'occasions de croissance à long terme », a déclaré Rebecca Chua, associée directrice chez Premia Partners. « Comme tous les FNB de Premia, il constitue un outil d'affectation peu coûteux et transparent, qui permet aux investisseurs internationaux d'accéder à différentes occasions au sein de l'indice STAR, celles-ci n'étant pas entièrement accessibles par l'entremise de Stock Connect. »

« L'indice STAR 50 est le premier indice phare concerné par les actions et composantes de certificats chinois d'actions étrangères les plus représentatives de l'indice STAR, avec une large représentation et un intérêt particulier pour les secteurs d'innovation », a déclaré Suyuan Lu, directeur général de la China Securities Index (CSI) Company. « Nous avons toujours entretenu de très bonnes relations avec Premia Partners tout au long de nos années de collaboration, et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer encore plus étroitement pour aider les investisseurs internationaux à mieux accéder aux occasions en Chine, grâce à des solutions plus pertinentes et à des pratiques exemplaires. »

Fondée en 2016, Premia Partners est l'un des principaux gestionnaires de FNB de Hong Kong. Elle se consacre à la création de FNB à faible coût, efficaces et conformes aux pratiques exemplaires pour l'Asie. Depuis le 28 juillet 2021, Premia Partners gère neuf (9) FNB, dont le Premia CSI China New Economy, le quatrième FNB d'actions de catégorie A chinois en importance à Hong Kong. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les FNB de Premia couvrant la Chine, les pays émergents de l'ANASE, les technologies innovantes de l'Asie, le Vietnam, les obligations à haut rendement de la Chine, les obligations du gouvernement chinois et le Trésor américain, veuillez consulter le site www.premia-partners.com

