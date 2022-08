HONG KONG, 17 août 2022 /CNW/ - Premia Partners, l'un des principaux fournisseurs de FNB à Hong Kong, a annoncé aujourd'hui l'inscription de la catégorie de parts couvertes en dollars américains du FNB Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration.

Ce FNB physiquement reproduit offre un accès rentable, unique et pratique aux obligations d'État chinoises (CGB) de longue durée en Chine . La nouvelle catégorie de parts couvertes en dollars américains offre aux investisseurs une option différenciée pour profiter des possibilités offertes par les CGB et elle est le premier FNB de CGB d'Asie doté d'une fonction de couverture en dollars américains .

LE FNB Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration (Symboles : 2817 HKD / 9817 USD/ 82817 RMB/ 9177 USD de parts couvertes) suit l' indice ICE 10 ans et plus China Government & Policy Bank .

Il s'agit du premier et du seul FNB au monde à offrir un accès direct à des obligations chinoises de trésorerie et de politique monétaire de très longue durée négociées en Chine continentale, avec des cotes souveraines A+/A1 stables et une volatilité des rendements bien inférieure à celle des obligations souveraines.

En date du 15 août 2022, le FNB affichait un rendement de 12,2 % depuis avril 2021. La durée et le rendement moyens à l'échéance sont respectivement de 16,8 ans et de 3,2 %.

« Un accès efficace aux possibilités en Asie est toujours un sujet qui nous tient à cœur à Premia. Pour nous, il ne s'agit pas seulement de lancer de nouveaux produits, mais aussi de mettre constamment à jour les caractéristiques de nos FNB existants en fonction des commentaires des clients, pour des cas d'utilisation meilleurs et plus pertinents, a déclaré Rebecca Chua, associée directrice de Premia Partners. La catégorie de parts couvertes en dollars américains fournit une option opportune aux investisseurs qui cherchent à maintenir un rendement en dollars américains dans le contexte actuel du marché. »

« Nous sommes heureux de travailler avec Premia sur cette solution innovante pour les obligations d'État chinoises couvertes en dollars américains à très long terme, en tirant parti de nos capacités d'évaluation des prix des titres à revenu fixe de premier plan, a affirmé Magnus Cattan, responsable des services de revenu fixe et de données d'ICE en Asie-Pacifique. Plusieurs nouveaux émetteurs de FNB ont choisi les indices d'ICE, ce qui a entraîné une croissance dans de nouveaux domaines intéressants, notamment les FNB régionaux à revenu fixe et en actions, thématiques, climatiques et liés aux facteurs ESG en Asie. »

Fondée en 2016, Premia Partners est l'un des principaux gestionnaires de FNB de Hong Kong. Elle se consacre à la création de FNB à faible coût, efficaces et conformes aux pratiques exemplaires pour l'Asie. Depuis le 15 août 2022, Premia Partners gère neuf (9) FNB, dont le Premia CSI China New Economy, le quatrième plus grand FNB d'actions de catégorie A chinois en importance à Hong Kong. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Premia ou les FNB Premia couvrant la Chine , les pays émergents de l'ANASE , les technologies innovantes et le métavers de l'Asie , le Vietnam, les obligations à haut rendement de la Chine , les obligations du gouvernement chinois et le Trésor américain , consultez le www.premia-partners.com

