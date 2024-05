Premia Partners annonce une réduction des frais pour le FNB Premia Vietnam et un changement de l'indice sous-jacent

HONG KONG, 2 mai 2024 /CNW/ - Premia Partners, un important fournisseur de fonds négociés en bourse (FNB) de Hong Kong, annonce aujourd'hui la réduction des frais de son FNB Premia Vietnam (le « FNB ») et le passage de l'indice sous-jacent à l'indice S&P Vietnam Core (USD) NTR (l'« indice ») avec effet immédiat.

Le ratio des frais totaux de gestion du FNB passerait de 0,75 % à 0,70 % par an, ce qui reflète l'engagement de Premia à offrir des prix concurrentiels et à améliorer la valeur pour les investisseurs. Le FNB physiquement reproduit offre un accès rentable et pratique aux marchés des actions vietnamiens, qui connaissent une croissance rapide, et le nouvel indice a été introduit pour améliorer la répartition des actifs et la diversification des risques du FNB et mieux refléter les possibilités de croissance et de développement continus des marchés boursiers du Vietnam.

- Vaste couverture du marché : Le FNB Premia Vietnam (symbole : 2804 HKD / 9804 USD) offre une couverture globale pour le Vietnam. L'indice qu'il suit vise à couvrir 90 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant de l'indice S&P Vietnam BMI, représentant les actions vietnamiennes les plus importantes et les plus liquides cotées aux bourses de Ho Chi Minh et de Hanoi.

- Reflète le développement continu des marchés boursiers du Vietnam : au lieu de limiter la couverture à un nombre fixe de composantes, l'indice suivi par le FNB n'est pas établi à un nombre prédéfini et continue d'élargir la couverture au fur et à mesure du développement et de l'évolution des marchés.

- Capitalisation des actions de 15 % : pour une meilleure diversification et une meilleure gestion des risques, le nouvel indice offre un plafond de pondération de 15 % pour assurer une faible concentration de risque.

« Chez Premia, fournir des outils d'accès réfléchis et de qualité institutionnelle à l'Asie nous tient toujours à cœur. Pour nous, il ne s'agit pas seulement de lancer de nouveaux produits, mais aussi de mettre constamment à jour les caractéristiques de nos FNB existants afin d'améliorer les propositions de valeur à nos investisseurs », a déclaré Rebecca Chua, associée directrice de Premia Partners. « La réduction des frais et la modification de l'indice de notre FNB vietnamien seraient des améliorations opportunes pour les investisseurs à la recherche d'un outil d'allocation diversifié et rentable pour saisir les occasions de croissance sur les marchés boursiers vietnamiens en plein essor. »

« S&P Dow Jones Indices est heureuse d'accorder une licence pour l'indice S&P Vietnam Core à Premia Partners pour son FNB », a déclaré John Welling, directeur principal et chef de la division Global Equity Indices (indices d'actions mondiales) chez S&P Dow Jones Indices. « L'indice est conçu pour fournir une vision sous-jacente objective et transparente du marché et de l'économie vietnamiens en pleine croissance. En mesurant le rendement des actions vietnamiennes les plus importantes et les plus liquides, l'indice offre aux acteurs du marché un ensemble de données complet pour évaluer les marchés boursiers vietnamiens. »

À propos de Premia Partners

Fondée en 2016, Premia Partners est l'un des principaux gestionnaires de FNB de Hong Kong. Elle se consacre à la création de FNB à faible coût, efficaces et conformes aux pratiques exemplaires pour l'Asie. En date du 2 mai 2024, Premia Partners gère neuf FNB à Hong Kong. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Premia ou les FNB Premia couvrant la Chine , les pays émergents de l'ANASE , les technologies innovantes et le métavers de l'Asie , le Vietnam, les obligations à haut rendement de la Chine, les obligations du Gouvernement chinois et le Trésor américain , consultez le site www.premia-partners.com

SOURCE Premia Partners

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : +852 2950 5777, [email protected]