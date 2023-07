PRÉMA-QUÉBEC INVITE LES FAMILLES À VENIR MARCHER POUR LES PRÉMATURÉS ET À CÉLÉBRER SON 20E ANNIVERSAIRE

La Marche de Sherbrooke , le samedi 9 septembre 2023, de 9 h 30 à midi, au parc Jacques-Cartier

, le samedi 9 septembre 2023, de 9 h 30 à midi, au parc Jacques-Cartier La Marche de Québec , le dimanche 10 septembre 2023, de 9 h 30 à midi, au quai des Cageux, sur la promenade Samuel-De Champlain

, le dimanche 10 septembre 2023, de 9 h 30 à midi, au quai des Cageux, sur la promenade La Marche de Montréal, suivie d'une Fête de la famille pour nos 20 ans, le samedi 16 septembre 2023, de 9 h à 15 h, au Collège Jean-de-Brébeuf

Notre invitée d'honneur, Kim Clavel, sera des nôtres spécifiquement pour la marche de Montréal. Championne du monde en boxe, Kim est une infirmière reconnue pour sa passion pour les soins de santé. Elle sera sur place de 11 h à 13 h, soit en même temps qu'un dîner sera offert sur place aux participant(e)s. Des jeux et des activités sur place amuseront également les petits et les grands, tant à Sherbrooke, à Québec, qu'à Montréal.

Les marches sont des événements phares de Préma-Québec depuis de nombreuses années; il s'agira d'une 15e édition! L'objectif de ces rassemblements? Donner espoir aux familles au chevet d'un bébé prématuré présentement hospitalisé et amasser des fonds pour venir en aide aux familles d'enfants prématurés de la province, notamment en leur offrant du soutien financier ponctuel pour demeurer au chevet de leur bébé durant l'hospitalisation.

Pour consulter tous les détails et pour s'inscrire : premaquebec.ca/marche.

À propos de Préma-Québec

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003, l'organisme a aidé plus de 40 000 familles depuis 20 ans et est soutenu par de nombreux médecins, infirmières et autres intervenants œuvrant en néonatologie. Il est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément, de la naissance du bébé jusqu'au retour à la maison, et parfois même au-delà.

Bon à savoir :

8 % des bébés naissent prématurément chaque année, soit plus de 6 000 bébés.

18 unités néonatales dans la province offrent des soins à ces bébés.

Les villes de Montréal, Sherbrooke et Québec regroupent les six unités de soins intensifs néonatals de la province.

