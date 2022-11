Préma-Québec dévoile son livre de 1,8 livre - Un recueil d'histoires au poids moyen d'un très grand prématuré

LONGUEUIL, QC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - En cette journée mondiale de la prématurité qui vise à mettre en lumière le combat des bébés prématurés dans le monde entier, Préma-Québec est fier de dévoiler son premier recueil d'histoires, écrit et illustré par huit artistes d'ici, le livre de 1,8 livre. Pesant le poids moyen d'un très grand prématuré, l'organisme vise à sensibiliser les Québécois à la prématurité qui touche plus de 6 000 familles par année et par la même occasion faire vivre, pour vrai, la fragilité d'un enfant né avant terme.

Préma-Québec dévoile son livre de 1,8 livre (Groupe CNW/Préma-Québec)

Ces quatre histoires ludiques et touchantes sur la prématurité ont été écrites par les auteurs Simon Boulerice, Stéphanie Lapointe, Guillaume Corbeil et Audrey Borduas. Quant aux illustrations, elles sont le fruit du talent de Émilie Leduc, Mathilde Filippi, Cécile Gariepy et Charles-Étienne Brochu. Ils ont mis leur plume et leur trait au service de cette cause qui touche 8 % des naissances au Québec. Ce recueil propose trois histoires pour enfants et une pour adultes.

« C'est pour marquer les esprits et illustrer concrètement la réalité des parents d'un bébé prématuré que ce livre au poids de 1,8 livre a été créé. Ainsi, toutes les personnes tenant entre leurs mains ce livre peuvent comprendre la fragilité d'un enfant né avant terme », mentionne Ginette Mantha.

Le livre de 1,8 livre

Le livre de 1,8 livre est disponible dès aujourd'hui dans les librairies au coût de 34,95 $. Tous les profits seront versés à Préma-Québec pour soutenir et accompagner les parents de bébés prématurés afin de les rapprocher d'une vie normale. L'argent amassé par le biais de la vente de livres sert à financer divers services tels que des trousses d'accueil, la ligne d'écoute et de références, les groupes de discussion, les massages pour les parents, le soutien financier ainsi que le soutien en allaitement. Cette année, grâce aux fonds amassés par l'organisme, ce sont plus de 3 000 familles qui ont bénéficié de ces services. Pour connaître la liste des points de vente du livre de 1,8 livre, visitez premaquebec.ca/livre .

« Tous les bébés sont des humains à part entière. Ils ont besoin de soins, de services et de prendre le temps de grandir. Pour la majorité des enfants, rendus à l'âge adulte, on ne peut plus reconnaître ceux nés avant terme. Un enfant qui naît prématurément a de fortes chances de se développer normalement et d'assumer son plein potentiel », indique la Dre Amélie Du Pont-Thibodeau, néonatologiste au CHU Ste-Justine.

Aidez-nous à faire connaître et reconnaître la prématurité à travers le Québec.

À propos de Préma-Québec

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003, l'organisme est soutenu par des médecins, des infirmières et d'autres intervenants œuvrant en néonatalogie. C'est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément, de la naissance de leur poupon jusqu'à leur retour à la maison, et parfois même au-delà. Depuis sa fondation, Préma-Québec a aidé plus de 40 000 familles.

