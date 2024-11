Prelco-Montréal : Entente de principe adoptée à 96 %

MONTRÉAL, le 17 nov. 2024 /CNW/ - Réunis en assemblée générale aujourd'hui, les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses de Prelco-Montréal (STT de Prelco-Montréal), affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), se sont prononcés en faveur de l'entente de principe convenue avec la partie patronale le 14 novembre dernier. Les travailleuses et les travailleurs étaient en lock-out depuis le 19 juin dernier.

Blocage au niveau des demandes salariales

C'est au niveau des demandes salariales que la négociation a été difficile. Après plusieurs mois de va et vient, la partie syndicale a réussi à obtenir des gains monétaires considérables pour ses membres, soit 21,5% d'augmentation salariale pour une convention de 4 ans et 8 mois. « Les attentes des membres étaient élevées. Nous avons subi des retards salariaux conséquents durant les dernières années et il fallait absolument que nous demeurions solidaires pour remédier à cela » a affirmé Koffi Dramane, président du STT de Prelco-Montréal.

La mobilisation est toujours payante

« Ce long conflit démontre encore une fois que c'est bien la mobilisation et la solidarité entre travailleuses et travailleurs qui peut faire évoluer les choses à la table de négociation. C'est d'ailleurs cette solidarité propre au mouvement CSN qui a permis aux employé-es de Prelco-Montréal de tenir la minute de plus » renchérit Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Kevin Gagnon, président de la FIM-CSN, rappelle que l'employeur a cherché à compliquer tous les aspects de cette négociation. « Les membres du STT de Prelco-Montréal ont tenu bon. Cette entente démontre que peu importe les tactiques employées par la partie patronale, nos membres peuvent toujours compter sur l'appui de la CSN. »

Se faire mettre en lock-out aussi longtemps et se faire priver de son salaire et de ses avantages sociaux n'est pas facile. « Mais comme on l'a vu, se tenir debout n'est pas seulement une question de salaire et de conditions de travail, c'est aussi une question de respect. Nous sommes fiers du courage et de la détermination qu'ont démontré les travailleurs et travailleuses de Prelco-Montréal tout au long de cette lutte. », termine Dominique Daigneault, présidente du Conseil centrale du Montréal métropolitain.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Prelco-Mtl inc. est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN). La FIM-CSN représente plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 320 syndicats et provenant de toutes les régions du Québec.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour plus d'information : Idriss Amraoui, conseiller en communications à la CSN, 438 871-2263, [email protected]