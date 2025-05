Préhospitalier - Une négociation qui doit s'accélérer

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - À l'issue d'une tournée provinciale de consultations en assemblée, le secteur préhospitalier de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constate que les paramédics de tout le Québec ont voté à plus de 99 % en faveur du déclenchement d'une grève générale, au moment opportun.

À l'occasion d'une rencontre de négociation aujourd'hui, à Québec, le comité de négociation des paramédics aura l'occasion d'indiquer à la partie patronale que les paramédics sont maintenant prêts à déclencher la grève si cela s'avère nécessaire. Rappelons que les conventions collectives des 3400 paramédics membres de la CSN sont échues depuis le 31 mars 2023, soit plus de deux ans.

« On demande à la partie patronale de passer en vitesse supérieure, explique le représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN », Jean Gagnon. « À l'heure actuelle, on nous a déposé plusieurs principes et très peu d'éléments concrets. Selon les explications que nous avons reçues jusqu'à maintenant, les offres patronales n'aideront en rien à attirer de nouveaux paramédics dans la profession, ni à les retenir ! »

« On nous présente des offres salariales inférieures à ce que le gouvernement a négocié dans les autres secteurs », enchaîne-t-il. « Les employeurs nous demandent d'accepter plein de reculs à nos conditions de travail et ils ne répondent même pas à nos propres priorités, bien que nous les ayons expliquées à plusieurs reprises. Nos vis-à-vis en négociation ne semblent pas avoir les mandats nécessaires pour avancer. Assez, c'est assez ! Si on doit déclencher cette grève parce qu'on a l'impression qu'on n'avance plus à la table, le gouvernement de la CAQ en sera le seul responsable. »

Du côté de la partie syndicale, l'équipe de négociation est entièrement disponible pour s'engager dans une intensification afin de conclure une entente satisfaisante dans les meilleurs délais. « Nous invitons le gouvernement à profiter du fait que plusieurs ententes de principe ont été conclues au cours des derniers jours dans les organismes gouvernementaux pour créer du mouvement à la table de négociation des paramédics », poursuit la vice-présidente de la FSSS-CSN, Lucie Longchamps. « Il n'y a vraiment aucune raison pour le gouvernement de laisser traîner cette négociation ! Il faut mettre les bouchées doubles. Côté syndical, nous sommes prêts ! »

Enjeux

En plus d'une amélioration de leur rémunération pour refléter pleinement leurs responsabilités et compétences, les paramédics revendiquent, entre autres, le respect des horaires de travail, afin de lutter contre l'explosion des heures supplémentaires, et la bonification du régime de retraite, pour tenir compte de la réalité de cette profession exigeante, physiquement et mentalement.

À propos

Le secteur préhospitalier de la FSSS-CSN regroupe du personnel dans tout le Québec notamment près de 3400 paramédics. Ceux-ci travaillent pour la société d'État Urgences-santé, dans le Grand-Montréal, pour une coopérative ou encore pour une entreprise privée, tant dans les grandes villes que dans les secteurs ruraux.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information CSN 514 605-0757 ou [email protected]