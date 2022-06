PRINCE RUPERT, BC, le 20 juin 2022 /CNW/ - Le précontrôle est un atout important pour la circulation de biens et de voyageurs à la frontière canado-américaine. Des sites de précontrôle existent déjà à différents aéroports canadiens depuis plusieurs années tandis que nombreux ports maritimes et gares ferroviaires effectuent une « pré-inspection », soit le contrôle d'immigration. Dernièrement, le gouvernement travaille avec les États-Unis pour convertir certains sites pour effectuer le précontrôle.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, et le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, ont annoncé la conversion du premier port de précontrôle maritime au Canada à la gare maritime de l'Alaska Marine Highway System à Prince Rupert en Colombie-Britannique.

Avec les services offerts à la gare, les déplacements et le commerce seront renforcés. De plus, ils assurent un service sécuritaire, rapide et fiable pour les voyageurs qui prennent le traversier en la Colombie-Britannique et l'Alaska.

Les voyageurs peuvent désormais passer la douane à la gare maritime à Prince Rupert, ce qui assure un service plus rapide et plus simple lorsqu'ils arrivent en Alaska. Jusqu'en 2019, Prince Rupert n'avait qu'un service limité de pré-inspection. Ce service aidera aussi les peuples des Premières Nations de Metlakatla en Colombie-Britannique et en Alaska qui dépendent fortement du traversier.

La frontière canado-américaine est la frontière la plus longue au monde. L'Accord sur le précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien de 2019 a élargi le précontrôle dans plus d'aéroports et dans les établissements terrestres, ferroviaires et maritimes dans les deux pays. La modification des services d'inspection d'immigration vers un processus de précontrôle à Prince Rupert est un autre exemple de l'engagement de nos pays à faciliter les déplacements et à renforcer nos économies.

« La nouvelle gare maritime de précontrôle américaine à Prince Rupert, la première de son genre au Canada, est une importante réalisation pour les deux pays. Compte tenu de ces avantages pour l'économie et la sécurité des deux pays, le gouvernement continuera son travail avec ses partenaires américains pour ajouter plus de stations de précontrôle dans les aéroports, les ports et les stations de train. Ainsi, les biens et les voyageurs peuvent plus facilement circuler à la frontière. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Depuis plusieurs années, les Canadiens profitent des avantages associés au précontrôle lorsqu'ils prennent l'avion à destination des États-Unis. Aujourd'hui, pour la première fois, l'installation maritime canadienne, la gare maritime utilisée par l'Alaska Marine Highway System, à Prince Rupert, offrira également le précontrôle américain. En facilitant le transport des personnes et de leurs marchandises entre les deux pays, nous favorisons la croissance économique dans la région de Prince Rupert. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« Après des années d'effort par les gouvernements américains, canadiens et de l'Alaska, nous pouvons finalement lancer le précontrôle à Prince Rupert. Ainsi, les passagers peuvent facilement se déplacer entre le Canada et l'Alaska. Les agents américains et les spécialistes agricoles pourront gérer ce processus à Prince Rupert avant leur départ, ce qui rend l'entrée aux États-Unis plus facile. »

- Bruce Murley, directeur intérimaire des opérations sur le terrain du service douanier et frontalier des États-Unis, à San Francisco

Le précontrôle : processus par lequel les agents frontaliers américains effectuent des inspections douanières, d'immigration et d'agriculture, en plus de satisfaire aux exigences du Canada avant de permettre à la marchandise ou aux personnes de traverser la frontière.

avant de permettre à la marchandise ou aux personnes de traverser la frontière. Depuis longtemps, les activités de précontrôle entre le Canada et les États-Unis sont fructueuses. Par exemple, près de 16 millions de passagers à destination des États-Unis font chaque année l'objet de précontrôles dans les huit plus grands aéroports du Canada .

et les États-Unis sont fructueuses. Par exemple, près de 16 millions de passagers à destination des États-Unis font chaque année l'objet de précontrôles dans les huit plus grands aéroports du . En mars 2015, le Canada et les États-Unis ont signé un nouveau traité, l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien. Cet accord, un engagement dans Par-delà la frontière : Plan d'action de 2011, est entré en vigueur en août 2019.

et les États-Unis ont signé un nouveau traité, Cet accord, un engagement dans Par-delà la frontière : Plan d'action de entré en vigueur en août 2019. Le gouvernement de l' Alaska gère le service de traversier entre Ketchikan ( Alaska ) et Prince Rupert (Colombie-Britannique) et loue la gare maritime de Prince Rupert pour le faire. Dans le passé, cet établissement d'inspection d'immigration permet le transport d'environ 7 000 passagers et 4 500 véhicules chaque année.

gère le service de traversier entre ( ) et (Colombie-Britannique) et loue la gare maritime de pour le faire. Dans le passé, cet établissement d'inspection d'immigration permet le transport d'environ 7 000 passagers et 4 500 véhicules chaque année. Selon le rapport de l'impact économique de 2021 de l'autorité portuaire de Prince Rupert , le port contribue de façon importante à l'économie locale, régionale et nationale : 3 700 emplois et environ 360 millions de dollars en salaire par année. Ce port est aussi le troisième port le plus important au Canada en ce qui concerne le commerce.

