Précisions d'Hydro-Québec au sujet des pratiques de recouvrement

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - À la suite de la publication d'un reportage de Radio-Canada au sujet des pratiques de recouvrement et d'interruptions de service, Hydro-Québec tient à clarifier certains faits.

Pour l'ensemble de la clientèle au Québec, Hydro-Québec fait preuve de discernement dans le traitement des factures impayées. Ainsi, les interruptions de service représentent l'ultime recours en matière de recouvrement. Notre objectif est plutôt d'amener nos clients à payer leur solde et non d'interrompre le service. Nous visons des solutions, et non des punitions. Nos clients qui anticipent des difficultés de paiement sont d'ailleurs invités à nous contacter le plus rapidement possible afin de conclure une entente en tout temps sur notre site web ou encore en appelant les services à la clientèle.

Voici quelques exemples de notre approche en regard des interruptions de service :

Depuis plusieurs années, Hydro-Québec observe un moratoire hivernal en ce qui concerne les interruptions de service pour non-paiement chez les clients résidentiels.

Au cours de la pandémie, ce moratoire a été étendu en raison de la crise sanitaire et des impacts de celle-ci sur la capacité de payer de plusieurs ménages. Il été en place pendant près de deux ans.

En dehors de la saison froide, nous faisons également preuve de souplesse en lien avec la météo et les événements climatiques.

Ce discernement s'applique aussi à notre clientèle des Premières Nations et Inuit. Tout comme nos autres clients vivant des situations particulières et pour qui nous adaptons nos pratiques, nous avons également entamé une réflexion quant à nos pratiques en matière de recouvrement dans les communautés autochtones du Québec. Nous voulons améliorer nos manières de faire et adapter nos pratiques aux réalités de ces communautés.

Les factures impayées sont une réalité qui prévaut pour l'ensemble de la société québécoise et qui date depuis toujours. Par ailleurs, il est important de noter que le montant de 250 millions de dollars de dette des clients autochtones qui a été évoqué ce matin a été accumulé sur une période de 30 ans.

SOURCE Hydro-Québec

Source : Hydro-Québec, Relations avec les médias, [email protected], 514-289-5005