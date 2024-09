NORFOLK, Virginie, 10 septembre 2024 /CNW/ - PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), un chef de file mondial en matière d'acquisition et de recouvrement de prêts non performants, a nommé Adrian Murphy au poste de chef mondial des données et de l'analyse, à compter du 16 septembre.

Adrian Murphy, chef mondial des données et de l’analyse de PRA Group. (PRNewsfoto/PRA Group, Inc.)

M. Murphy relèvera du président et chef de la direction de PRA Group, Vik Atal, et fera partie de l'équipe de la haute direction. Il dirigera le développement continu de solutions analytiques de pointe pour stimuler la croissance des entreprises. « Adrian a joué un rôle de premier plan dans le développement de l'innovation et des transformations au sein des principales institutions financières mondiales. Son expertise approfondie nous aidera à intégrer davantage l'analyse des données afin d'optimiser nos activités, d'améliorer l'expérience client et, en fin de compte, d'offrir une valeur accrue à nos actionnaires », a déclaré M. Atal.

Comptant près de trois décennies d'expérience dans le secteur, M. Murphy a récemment été associé au sein des divisions des services bancaires et de la gestion des risques de McKinsey & Company, où il a dirigé le service à la clientèle pour les grandes institutions financières et la gamme de services de lutte contre la fraude à l'échelle mondiale. Avant de travailler chez McKinsey & Company, il a été associé chez Oliver Wyman et a supervisé des projets de transformation dans diverses divisions, dont les services bancaires, le risque et les données, la technologie et l'analyse, à New York, les services financiers, à Sao Paulo, et les services bancaires, financiers et de gestion des risques, à Londres. Au début de sa carrière, il a également été ingénieur chez Ford Motor Company. M. Murphy détient un baccalauréat et une maîtrise en génie de la production de l'Université de Cambridge.

« Je me réjouis à l'idée de me joindre à PRA Group, un leader mondial novateur de l'industrie, et de contribuer au succès de son programme de données et d'analyse », a déclaré M. Murphy.

À propos de PRA Group, Inc.

En tant que chef de file mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts improductifs, PRA Group, Inc. remet des capitaux aux banques et autres créanciers afin de contribuer à la croissance des services financiers pour les consommateurs dans les Amériques, en Europe et en Australie. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les sociétés de PRA Group collaborent avec les clients pour les aider à régler leurs dettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.pragroup.com.

