Martin Sjolund est nommé président et chef de la direction, à compter du 17 juin 2025

Vikram Atal occupera le poste de conseiller principal jusqu'au 31 décembre 2025

NORFOLK, Virginie, 8 avril 2025 /CNW/ - PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), un chef de file mondial en matière d'acquisition et de recouvrement de prêts non performants, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé le président de PRA Group Europe, Martin Sjolund, au poste de président et chef de la direction, avec effet à compter du 17 juin 2025. M. Sjolund succède à l'actuel président et chef de la direction Vikram Atal, qui a annoncé qu'il prendra sa retraite et agira à titre de conseiller principal jusqu'au 31 décembre 2025. Sjolund sera nommé au conseil d'administration dès son entrée en fonction en tant que président et chef de la direction, et M. Atal prendra sa retraite à ce moment-là.

Martin Sjolund, président de PRA Group Europe, a été nommé président et chef de la direction de PRA Group, avec effet à compter du 17 juin 2025.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Vik pour son leadership à la tête de PRA Group pendant une période charnière », a déclaré le président exécutif du conseil d'administration, Steve Fredrickson. « L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement du processus continu de planification de la relève au sein du conseil d'administration et de son engagement à favoriser une croissance rentable à long terme. »

« Ce fut un privilège de diriger PRA Group pendant cette période de transformation dans l'histoire de l'entreprise, a déclaré M. Atal. « Depuis mars 2023, j'ai travaillé en étroite collaboration avec M. Martin, et je suis convaincu de sa capacité à renforcer davantage notre position de chef de file mondial. Ses excellents résultats dans nos activités européennes, sa connaissance approfondie du secteur, son leadership réfléchi et son engagement à l'égard de notre culture et de nos clients nous permettront de tirer parti de nos atouts et de créer une valeur significative pour nos actionnaires dans les années à venir. »

« Je suis honoré de cette occasion qui m'est donnée de diriger PRA Group au moment où nous entrons dans notre prochaine phase de croissance », a déclaré M. Sjolund. « En tant qu'équipe, nous avons déjà réalisé des achats records de portefeuilles à l'échelle mondiale et une croissance à deux chiffres des liquidités, élargi notre équipe de direction, amélioré les processus opérationnels et renforcé notre structure de capital. Ces actions nous ont permis de continuer à développer l'entreprise tout en apportant de la valeur à nos actionnaires. »

À propos de Martin Sjolund

Sjolund est président de PRA Group Europe depuis 2018, assumant le leadership sur 15 marchés en Europe, au Canada et en Australie. Au cours de son mandat, M. Sjolund a supervisé avec succès des investissements de portefeuille de près de 3 milliards de dollars à travers l'Europe, tout en améliorant de manière significative la rentabilité de l'activité européenne. Il a dirigé notre expansion sur deux nouveaux marchés, modernisé l'infrastructure informatique et les plateformes de contact, amélioré la fonction de données et d'analyse et enfin créé l'une des plates-formes d'achat de dette les plus rentables d'Europe.

Avant d'être nommé à son poste actuel, M. Sjolund a occupé le poste de chef de l'exploitation pour l'Europe de 2015 à 2018. Il était auparavant directeur de la stratégie du groupe et du développement de l'entreprise (Europe), une fonction qu'il a également assumée chez Aktiv Kapital de 2011 jusqu'à ce que PRA Group fasse l'acquisition d'Aktiv Kapital en 2014.

Avant de rejoindre Aktiv Kapital, Sjolund a occupé des postes de direction dans des entreprises technologiques mondiales et a été consultant en gestion chez McKinsey & Company à Singapour et à Londres. M. Sjolund est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Chicago et est diplômé de l'Université Georgetown.

À propos de PRA Group

En tant que chef de file mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts improductifs, PRA Group, Inc. remet des capitaux aux banques et autres créanciers afin de contribuer à la croissance des services financiers pour les consommateurs dans les Amériques, en Europe et en Australie. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les sociétés de PRA Group collaborent avec les clients pour les aider à régler leurs dettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.pragroup.com.

Personne-ressource pour les médias :

Elizabeth Kersey

Vice-présidente principale, Communications et politiques publiques

757 641-0558

[email protected]

Personne-ressource pour les investisseurs :

Najim Mostamand, analyste financier agréé

Vice-président, Relations avec les investisseurs

757 431-7913

[email protected]

SOURCE PRA Group, Inc.