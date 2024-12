Chef des technologies à Foot Locker, M. Butler apporte au conseil plus de 25 ans d'expérience en leadership dans tous les domaines de la technologie

NORFOLK, Virginie, le 18 déc. 2024 /CNW/ - PRA Group, Inc. (Nasdaq : PRAA), un chef de file mondial en matière d'acquisition et de recouvrement de prêts non performants, a annoncé aujourd'hui qu'Adrian Butler a été élu administrateur indépendant de la société, à compter du 1er janvier 2025.

Adrian Butler, chef de la technologie à Foot Locker, a été élu au conseil d’administration de PRA Group, à compter du 1er janvier 2025. (PRNewsfoto/PRA Group, Inc.)

M. Butler est chef des technologies à Foot Locker, Inc., un important détaillant mondial de chaussures et de vêtements qui compte environ 2 450 magasins de détail dans 26 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que des magasins autorisés au Moyen-Orient et en Asie. En tant que chef des technologies à Foot Locker, M. Butler est responsable de la mise en œuvre de la stratégie technologique, de l'innovation et de la prestation dans les domaines du numérique, des données et de l'analyse, de la chaîne d'approvisionnement et du marchandisage, et des expériences omnicanal. Avant d'occuper ce poste, il a été chef de l'information chez Casey General Stores, Inc., et vice-président principal, technologies de l'information et chef de l'information chez Dine Brands Global, Inc., la société mère des restaurants Applebee et IHOP. Il a également été vice-président de la division des services technologiques de Target Corporation.

En plus de siéger aux conseils d'administration de Potbelly Corporation et de la Grambling University Foundation, son alma mater, M. Butler a reçu de nombreux prix et distinctions, dont celui de chef de l'information de l'année du Los Angeles Business Journal, le prix CIO 100 du CIO Magazine, le prix des 100 plus grandes personnalités en TI de Computerworld, le prix des 50 vétérans membres d'un conseil d'administration qui font une différence et le prix des 500 chefs d'entreprise les plus influents de Dallas-Fort Worth.

« Nous sommes ravis d'accueillir Adrian au conseil d'administration, souligne Steve Fredrickson, président du conseil d'administration de PRA Group. Adrian est un membre expérimenté du conseil d'administration d'une société ouverte et un chef d'entreprise qui a su, après avoir été capitaine dans l'armée de l'air des États-Unis, conduire des innovations technologiques pour transformer de grandes organisations mondiales dans de multiples secteurs d'activité. Ses connaissances et son expertise dans le domaine des affaires et de la technologie seront précieuses pour le conseil d'administration et la direction alors que nous continuons à faire progresser notre stratégie et notre préparation en matière de technologies de l'information pour soutenir les initiatives qui favorisent une croissance rentable. »

« Je suis honoré de rejoindre le talentueux conseil d'administration de PRA Group en tant que partenaire commercial stratégique et d'apporter mon expérience pour soutenir sa croissance continue et sa réussite dans le monde entier, a déclaré M. Butler. »

À propos de PRA Group

En tant que chef de file mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts improductifs, PRA Group, Inc. remet des capitaux aux banques et autres créanciers afin de contribuer à la croissance des services financiers pour les consommateurs dans les Amériques, en Europe et en Australie. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les sociétés de PRA Group collaborent avec les clients pour les aider à régler leurs dettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.pragroup.com .

