MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ -- Power Sustainable (la « firme »), gestionnaire d'investissement dédié aux solutions climatiques, a publié aujourd'hui son premier Rapport de développement durable des stratégies de Power Sustainable sur les marchés privés (« Rapport »). Ce Rapport porte sur les initiatives en investissement durable que Power Sustainable a déployées sur les marchés privés, où ses groupes d'investissement financent des entreprises et des projets qui contribuent à promouvoir la décarbonation de l'économie, à construire des communautés résilientes et à promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie et des ressources naturelles.

« Je suis fier de présenter notre premier Rapport de Power Sustainable sur le développement durable des marchés privés, dit Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable. Ce rapport reflète les efforts délibérés et concertés que notre équipe a consacrés au développement d'une approche d'investissement durable qui s'inspire des meilleures pratiques. Nos groupes d'investissement partagent une même détermination à avoir une incidence positive sur la société et l'environnement tout en visant des rendements supérieurs ajustés pour le risque. »

Ce Rapport fait aussi état des risques et des occasions d'affaires liées aux changements climatiques pour les activités de Power Sustainable sur les marchés privés, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques. Il expose également les résultats du premier sondage sur la diversité, l'équité et l'inclusion, qui guideront les efforts de la firme dans ce domaine à l'avenir. Enfin, il présente les initiatives de l'écosystème du développement durable auxquelles Power Sustainable a collaboré, conformément à sa volonté de rassembler des acteurs qui travaillent tous dans le même sens et à catalyser des capitaux pour avoir un impact à grande échelle.

Fait à noter, la sortie de ce Rapport coïncide avec la publication des réponses de la firme au questionnaire du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Power Sustainable continuera à cibler à la fois des rendements concurrentiels et des retombées positives pour la société et l'environnement. La firme entend poursuivre ses activités d'investissement avec transparence et restera attentive à l'évolution des meilleures pratiques de divulgation en investissement durable dans les juridictions où elle œuvre.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'investissement dédié aux solutions climatiques qui finance des entreprises et des projets visant à la fois des rendements concurrentiels et des retombées positives en matière de développement durable. La firme permet à des investisseurs institutionnels d'investir dans des actifs alternatifs afin d'accélérer et de mettre à l'échelle des solutions durables dans de nombreux secteurs.

Power Sustainable est une filiale à part entière de Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille spécialisée dans les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Power Corporation détient des participations dans des sociétés financières de premier plan dans les domaines de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement.

Avec un actif sous gestion d'un peu plus de 4 milliards de dollars canadiens, Power Sustainable a pour mission de catalyser les capitaux vers l'adoption de solutions mondiales propres.

