MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - Power Sustainable, un gestionnaire d'actifs alternatifs qui investit dans des stratégies d'investissement durable, est heureux d'annoncer le lancement de ses plateformes mondiale et européenne en crédit d'infrastructure. Ces plateformes cibleront les placements dans les infrastructures énergétiques, de mobilité, sociales, numériques et autres infrastructures durables à l'échelle mondiale.

Basée à Miami, la plateforme mondiale ciblera les placements en infrastructures ayant un profil de risque de catégorie « sub investment grade ». Basée à Londres, la plateforme européenne ciblera les placements en infrastructures ayant un profil de risque de qualité investissement de type « sub investment grade », tant au Royaume-Uni qu'en Europe. Les plateformes visent à appuyer des actifs, des portefeuilles et des sociétés en exploitation durables, par l'entremise de solutions de financement sur mesure.

Une équipe hautement expérimentée qui assure la cohésion

Pour diriger ces plateformes, Power Sustainable a mis sur pied une équipe très expérimentée.

Tom Murray, qui compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, dirigera l'équipe basée à Miami. Tom est accompagné d'une équipe d'investissement chevronnée qui a travaillé ensemble pendant plusieurs années à la mise en œuvre de stratégies d'investissement similaires.

La plateforme européenne sera dirigée par Will Devenney, qui possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des infrastructures à Londres et à New York.

Les deux équipes annonceront d'autres embauches dans un avenir rapproché. Les plateformes travailleront en synergie pour apporter une proposition de valeur cohérente aux propriétaires d'actifs.

Mobiliser le capital institutionnel dans des projets d'infrastructure durable

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous annonçons notre expansion vers le crédit en infrastructures durables. Cette initiative stratégique de Power Sustainable renforce sa capacité à déployer des capitaux à grande échelle et aura un impact significatif sur l'avancement des solutions climatiques en plus de contribuer à des changements durables », a déclaré Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable.

« Je suis ravi de me joindre à la famille Power Sustainable pour développer son activité mondiale de crédit d'infrastructure durable avec une équipe de si grand talent. Je crois qu'il y a un énorme besoin de capital flexible pour appuyer les entrepreneurs et les entreprises qui se concentrent sur la construction et l'optimisation des infrastructures de demain, à travers le monde », ajoute Tom Murray, associé directeur.

« Plus que jamais, les marchés britannique et européen ont besoin de solutions de crédit créatives pour favoriser d'importants avantages sociétaux alors que nous finançons des infrastructures adaptées à l'avenir. Je suis ravi de me joindre à l'équipe de Power Sustainable et de bâtir une entreprise à la hauteur de l'urgence climatique », a ajouté Will Devenney, associé directeur.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs qui investit dans des entreprises et des projets axés sur l'action climatique, l'impact sociétal et la création de valeur à long terme. Power Sustainable catalyse des capitaux patients et durables à grande échelle dans l'infrastructure, les capitaux privés et les actions publiques. Power Sustainable est une filiale à part entière de Power Corporation du Canada (TSX: POW).

Pour en savoir plus, visitez www.powersustainable.com/fr/.

