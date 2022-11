MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW/ - Power Sustainable, un gestionnaire d'actifs alternatifs spécialisé en investissements durables, a annoncé aujourd'hui la clôture du deuxième millésime de son Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique (PPSIE). 600 millions $ supplémentaires ont été amassés dans le cadre du Partenariat, sous forme d'engagements de capitaux venant à la fois de nouveaux partenaires financiers et de partenaires existants, notamment des caisses de retraite, des institutions financières, des investisseurs institutionnels et des bureaux de gestion de patrimoine.

Le millésime II du PPSIE a profité de l'appui renouvelé des partenaires fondateurs, soit le Mouvement Desjardins (mené par Desjardins Gestion internationale d'actifs), Empower Annuity Insurance Company of America et Après-demain SA, ainsi que de nouveaux engagements du Fonds de solidarité FTQ, du Bureau Familial Coutu et du Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes. Ce capital vient s'ajouter au milliard de dollars initial qui avait été recueilli lors du premier millésime du Partenariat, qui a été presque entièrement déployé depuis la création du fonds en 2021.

« Nous sommes ravis des nouveaux engagements de nos investisseurs, qui portent le total du capital engagé pour le PPSIE à 1,6 milliard $ », a déclaré Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable. « Dans le contexte de marché volatil, la croissance rapide du PPSIE témoigne de la stratégie robuste, des investissements à fort impact et des capacités de déploiement exceptionnelles de l'équipe. Il s'agit également d'une nouvelle étape importante dans notre parcours visant à catalyser les capitaux pour favoriser la transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone. »

« Nous nous réjouissons d'accueillir de nouveaux investisseurs au sein du Partenariat, et nous sommes reconnaissants pour la confiance renouvelée de nos investisseurs fidèles », a déclaré Pierre-Olivier Perras, associé-directeur général du partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique. « Depuis la création du partenariat il y a près de deux ans, nous avons déployé des capitaux importants pour permettre le développement, l'acquisition et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable à long terme. Grâce à ces nouveaux engagements, nous pourrons continuer à investir pour soutenir la transition énergétique en Amérique du Nord tout en générant des rendements solides et stables pour nos partenaires. »

Le Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique est dirigé par Pierre-Olivier Perras, associé directeur, et John Pires, associé, qui a pour sa part joint l'équipe en début d'année. John possède près de 25 ans d'expérience dans le secteur des énergies renouvelables et des infrastructures liées à l'énergie. Auparavant, il était le directeur mondial des fusions et acquisitions et du financement de projets chez Northland Power, et chez Brookfield Renewable, où il se consacrait aux fusions et acquisitions ainsi qu'au financement de sociétés et de projets. Il siège actuellement aux conseils d'administration de Nautilus Solar Energy et de Potentia Renewables Inc.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les stratégies de développement durable, qui compte des bureaux au Canada, en Chine et aux États-Unis. Ses équipes investissent dans des entreprises et des projets qui ont le potentiel de générer des rendements tout en contribuant à la décarbonation, à l'avancement social et à une croissance de qualité. Avec environ 4,2 milliards $ canadiens en fonds sous mandat de gestion, Power Sustainable déploie des capitaux ciblés en infrastructure, en placements privés et dans les marchés boursiers. Pour plus de renseignements, visitez www.powersustainable.com/fr.

À propos du Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique

Le Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique (PPSIE) est une plateforme d'infrastructure nord-américaine de premier plan, qui investit dans des actifs et des infrastructures d'énergie renouvelable. Fort d'un capital engagé de 1,6 milliard $, le Partenariat vise à accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone grâce à un portefeuille d'actifs solaires, éoliens et de stockage d'énergie distribué et exploitable à grande échelle. Le Partenariat a contribué à distribuer 1,6 GW à des clients commerciaux et résidentiels en Amérique du Nord. Le PPSIE fait partie de Power Sustainable et possède Potentia Renewables et Nautilus Solar.

SOURCE Power Sustainable

Renseignements: Pour les investisseurs : David Gagnon, associé, Développement des affaires et partenariats, Power Sustainable, [email protected]; Pour les médias : Catherine Thibault, cheffe des Communications, Power Sustainable, +1-438-300-1504, [email protected]