MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, Power Corporation du Canada (TSX: POW) (TSX: POW.PR.E) publie le présent communiqué afin d'annoncer l'élection des administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 20 mars 2024. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui à Montréal, au Québec, sont indiqués ci-dessous.

Par vote au scrutin, chacun des candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur :

Candidat





Votes pour

% de votes pour

Votes contre

% de votes contre

Pierre Beaudoin

Total

896 803 416

99,17 %

7 484 762

0,83 %





Actions comportant des droits de vote limités

349 393 236

97,91 %

7 446 862

2,09 %





Actions privilégiées participantes

547 410 180

99,99 %

37 900

0,01 %

Marcel R. Coutu

Total

895 457 749

99,02 %

8 830 429

0,98 %





Actions comportant des droits de vote limités

348 031 869

97,53 %

8 808 229

2,47 %





Actions privilégiées participantes

547 425 880

100,00 %

22 200

0,00 %

André Desmarais

Total

735 607 284

81,35 %

168 680 893

18,65 %





Actions comportant des droits de vote limités

188 201 254

52,74 %

168 638 843

47,26 %





Actions privilégiées participantes

547 406 030

99,99 %

42 050

0,01 %

Paul Desmarais, jr

Total

774 411 365

85,64 %

129 876 813

14,36 %





Actions comportant des droits de vote limités

227 005 335

63,62 %

129 834 763

36,38 %





Actions privilégiées participantes

547 406 030

99,99 %

42 050

0,01 %

Gary A. Doer

Total

901 468 066

99,69 %

2 820 112

0,31 %





Actions comportant des droits de vote limités

354 037 186

99,21 %

2 802 912

0,79 %





Actions privilégiées participantes

547 430 880

100,00 %

17 200

0,00 %

Ségolène Gallienne-Frère

Total

901 291 511

99,67 %

2 996 667

0,33 %

Actions comportant des droits de vote limités

353 860 631

99,17 %

2 979 467

0,83 %

Actions privilégiées participantes

547 430 880

100,00 %

17 200

0,00 %

Anthony R. Graham

Total

838 710 761

92,75 %

65 577 416

7,25 %





Actions comportant des droits de vote limités

291 299 881

81,63 %

65 540 216

18,37 %





Actions privilégiées participantes

547 410 880

99,99 %

37 200

0,01 %

Sharon MacLeod

Total

902 443 742

99,80 %

1 844 436

0,20 %





Actions comportant des droits de vote limités

355 032 862

99,49 %

1 807 236

0,51 %





Actions privilégiées participantes

547 410 880

99,99 %

37 200

0,01 %

Paula B. Madoff

Total

901 877 659

99,73 %

2 410 519

0,27 %





Actions comportant des droits de vote limités

354 446 779

99,33 %

2 393 319

0,67 %





Actions privilégiées participantes

547 430 880

100,00 %

17 200

0,00 %

Isabelle Marcoux

Total

862 755 828

95,41 %

41 532 349

4,59 %





Actions comportant des droits de vote limités

315 324 948

88,37 %

41 515 149

11,63 %





Actions privilégiées participantes

547 430 880

100,00 %

17 200

0,00 %

R. Jeffrey Orr

Total

896 467 803

99,14 %

7 820 375

0,86 %





Actions comportant des droits de vote limités

349 037 623

97,81 %

7 802 475

2,19 %





Actions privilégiées participantes

547 430 180

100,00 %

17 900

0,00 %

T. Timothy Ryan, jr

Total

901 408 927

99,68 %

2 878 251

0,32 %





Actions comportant des droits de vote limités

353 978 047

99,20 %

2 861 051

0,80 %





Actions privilégiées participantes

547 430 880

100,00 %

17 200

0,00 %

Siim A. Vanaselja

Total

900 196 232

99,55 %

4 091 946

0,45 %





Actions comportant des droits de vote limités

352 785 352

98,86 %

4 054 746

1,14 %





Actions privilégiées participantes

547 410 880

99,99 %

37 200

0,01 %

Elizabeth D. Wilson

Total

902 608 168

99,81 %

1 680 010

0,19 %





Actions comportant des droits de vote limités

355 177 288

99,53 %

1 662 810

0,47 %





Actions privilégiées participantes

547 430 880

100,00 %

17 200

0,00 %



À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com.

