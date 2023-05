MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, Power Corporation du Canada (TSX : POW) publie le présent communiqué afin d'annoncer l'élection des administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 17 mars 2023. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue virtuellement plus tôt aujourd'hui, sont indiqués ci-dessous.

Par vote au scrutin, chacun des candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur :

Candidat





Votes pour

% de votes pour

Votes contre % de votes

contre Pierre Beaudoin

Total

903 584 625

99,27 %

6 640 306 0,73 %



Actions comportant des droits de vote limités

356 194 595

98,18 %

6 600 306 1,82 %



Actions privilégiées participantes

547 390 030

99,99 %

40 000 0,01 % Marcel R. Coutu

Total

900 565 771

98,94 %

9 659 584 1,06 %



Actions comportant des droits de vote limités

353 170 741

97,35 %

9 624 584 2,65 %



Actions privilégiées participantes

547 395 030

99,99 %

35 000 0,01 % André Desmarais

Total

790 699 689

86,87 %

119 525 665 13,13 %



Actions comportant des droits de vote limités

243 308 659

67,06 %

119 486 665 32,94 %



Actions privilégiées participantes

547 391 030

99,99 %

39 000 0,01 % Paul Desmarais, jr

Total

747 383 837

82,13 %

162 607 141 17,87 %



Actions comportant des droits de vote limités

199 992 807

55,16 %

162 568 141 44,84 %



Actions privilégiées participantes

547 391 030

99,99 %

39 000 0,01 % Gary A. Doer

Total

906 903 891

99,64 %

3 320 464 0,36 %



Actions comportant des droits de vote limités

359 492 861

99,09 %

3 301 464 0,91 %



Actions privilégiées participantes

547 411 030

100,00 %

19 000 0,00 % Anthony R. Graham

Total

824 061 586

90,56 %

85 929 817 9,44 % Actions comportant des droits de vote limités

276 650 556

76,30 %

85 910 817 23,70 % Actions privilégiées participantes

547 411 030

100,00 %

19 000 0,00 % Sharon MacLeod

Total

907 081 099

99,65 %

3 144 256 0,35 %



Actions comportant des droits de vote limités

359 670 069

99,14 %

3 125 256 0,86 %



Actions privilégiées participantes

547 411 030

100,00 %

19 000 0,00 % Paula B. Madoff

Total

900 324 942

98,91 %

9 899 888 1,09 %



Actions comportant des droits de vote limités

352 913 912

97,28 %

9 880 888 2,72 %



Actions privilégiées participantes

547 411 030

100,00 %

19 000 0,00 % Isabelle Marcoux

Total 855 966 238

94,04 % 54 259 117 5,96 %



Actions comportant des droits de vote limités 308 555 208

85,05 % 54 240 117 14,95 %



Actions privilégiées participantes 547 411 030

100,00 % 19 000 0,00 % Christian Noyer

Total 861 363 062

94,63 % 48 861 869 5,37 %



Actions comportant des droits de vote limités 313 952 032

86,54 % 48 842 869 13,46 %



Actions privilégiées participantes 547 411 030

100,00 % 19 000 0,00 % R. Jeffrey Orr

Total 892 243 269

98,02 % 17 982 086 1,98 %



Actions comportant des droits de vote limités 344 832 239

95,05 % 17 963 086 4,95 %



Actions privilégiées participantes 547 411 030

100,00 % 19 000 0,00 % T. Timothy Ryan, jr

Total 908 150 573

99,77 % 2 074 782 0,23 %



Actions comportant des droits de vote limités 360 739 543

99,43 % 2 055 782 0,57 %



Actions privilégiées participantes 547 411 030

100,00 % 19 000 0,00 % Siim A. Vanaselja

Total 900 834 640

98,97 % 9 390 715 1,03 %



Actions comportant des droits de vote limités 353 443 610

97,42 % 9 351 715 2,58 %



Actions privilégiées participantes 547 391 030

99,99 % 39 000 0,01 % Elizabeth D. Wilson

Total 908 597 267

99,82 % 1 628 088 0,18 %



Actions comportant des droits de vote limités 361 186 237

99,56 % 1 609 088 0,44 %



Actions privilégiées participantes 547 411 030

100,00 % 19 000 0,00 %

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com.

