Poursuite et bonification du programme Stations de nettoyage d'embarcations avec un budget de plus de 7 millions de dollars

QUÉBEC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le programme Stations de nettoyage d'embarcations se poursuit et bonifie son offre avec un budget de plus de 7 millions de dollars jusqu'en 2027-2028 afin de lutter contre les espèces aquatiques envahissantes en subventionnant, notamment, des projets d'implantation ou de réfection de stations de nettoyage d'embarcations. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en compagnie de son adjointe parlementaire à la protection de l'eau et à la biodiversité, la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin.

De plus, le Ministère étend l'offre du programme aux organismes à but non lucratif voués à la mise en valeur et à la conservation des milieux naturels. Depuis sa création, seules les municipalités locales, les municipalités régionales de comté, ainsi que les communautés et les nations autochtones reconnues par l'Assemblée nationale du Québec, pouvaient présenter une demande de subvention. Cette nouveauté permettra donc de protéger les plans d'eau dans les aires fauniques communautaires et les zones d'exploitation contrôlée (zecs) et ceux dont la gestion intégrée de l'eau est assurée par les organismes de bassins versants.

La majeure partie du montant disponible sera directement offerte aux organismes qui souhaitent installer ou réparer une station de nettoyage d'embarcations et dont le projet répond aux conditions d'admissibilité. Une partie des fonds sera également utilisée pour informer les usagers et les sensibiliser à l'importance de prévenir l'introduction et la propagation des espèces aquatiques envahissantes.

Un total de 28 stations de nettoyage d'embarcations financées cette année

Pour l'année en cours, l'enveloppe budgétaire disponible pour le programme était de 400 000 $. Grâce à cette somme, 28 municipalités ont bénéficié d'une subvention pour l'installation ou la réfection d'une station de nettoyage d'embarcations.

Nettoyer pour ne pas propager les espèces aquatiques envahissantes

Dès qu'une espèce envahissante est établie dans le milieu naturel, c'est-à-dire qu'elle survit et se reproduit efficacement, il devient pratiquement impossible de la déloger et il est très coûteux de la contrôler. Les mesures de prévention, comme le nettoyage des embarcations et de l'équipement de pêche, sont les plus efficaces, les moins coûteuses et celles qui permettent le plus de réduire les risques.

Citations :

« Les espèces envahissantes et les autres organismes pathogènes de la faune aquatique sont un enjeu de plus en plus préoccupant pour la santé de nos cours d'eau. C'est pourquoi notre gouvernement appuie financièrement l'implantation et l'amélioration des stations de nettoyage d'embarcations. C'est l'un des meilleurs moyens de prévenir la propagation des espèces envahissantes et de lutter contre elles. Je remercie d'ailleurs les 28 municipalités qui bénéficient du programme cette année et qui contribuent ainsi à maintenir la qualité de l'eau partout au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne financièrement le programme Stations de nettoyage d'embarcations. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour préserver la santé de nos cours d'eau. C'est donc un réel plaisir de constater l'engagement des gens d'ici, qui ont à cœur de les préserver. J'invite les Québécoises et les Québécois à nettoyer leur embarcation toutes les fois où ils l'utilisent. C'est un geste simple et facile, mais qui fait toute la différence! »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

