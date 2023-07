OTTAWA, ON, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Au cours de la prochaine semaine, les négociations se poursuivront entre Hydro Ottawa et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE).

Les employés d'Hydro Ottawa représentés par la FIOE sont en grève depuis le 28 juin 2023; les membres de la FIOE ont voté pour le rejet de la dernière offre et ont déclenché une grève. Le 10 juillet 2023, Hydro Ottawa a lancé une invitation à la FIOE afin de discuter des enjeux qui ont été rendus publics. Des rencontres ont eu lieu les 17 et 21 juillet 2023, à l'issue desquelles les parties ont convenu de poursuivre les discussions au cours de la semaine du 24 juillet.

Au cours de la dernière semaine, à la suite d'incidents survenus sur le piquet de grève, Hydro Ottawa a déposé une demande d'injonction visant à permettre à ses employés non syndiqués et à ses entrepreneurs de travailler sur le terrain en toute sécurité. L'injonction a été accordée le vendredi 21 juillet 2023. Nous saluons la décision du tribunal qui reconnaît la nécessité de faire appliquer un protocole clair sur la ligne de piquetage et d'émettre une injonction alors que nous continuons d'assurer un service essentiel pour nos clients.

D'ici à ce qu'une entente soit conclue, le plan d'urgence d'Hydro Ottawa demeure en vigueur, et ce, jusqu'à la reprise du fonctionnement normal de l'entreprise.

« Comme je l'ai dit à plusieurs reprises auparavant, nous reconnaissons réellement la valeur de tous nos employés et nous apprécions leur travail assidu et leur dévouement », a réitéré Bryce Conrad, président et chef de la direction. « Je ne doute pas qu'on réussisse à parvenir à une entente équilibrée et responsable et je suis très disposé à poursuivre les discussions au cours de la semaine prochaine. »

La plus récente offre d'Hydro Ottawa est équitable et très concurrentielle. Elle tient compte des demandes des employés relatives à des augmentations de salaire et à des hausses sur le plan des avantages sociaux, des primes et des indemnités.

L'offre tient également compte des répercussions sur les tarifs d'électricité et des futurs investissements qui seront requis pour renforcer le réseau d'électricité d'Ottawa.

Faits en bref :

Les négociations entre Hydro Ottawa et la FIOE ont commencé le 20 mars 2023. La convention collective des employés représentés par la FIOE a pris fin le 31 mars 2023. Le 25 mai 2023, Hydro Ottawa a remis une offre finale au syndicat. L'offre a été présentée aux employés par la FIOE, suivie d'un vote de ratification/grève le 31 mai 2023. Les membres de la FIOE ont voté pour le rejet de l'offre et ont donné un mandat de grève à la FIOE.

Hydro Ottawa a remis une offre révisée le 22 juin 2023. L'offre a été présentée aux employés par la FIOE, suivie d'un vote de ratification/grève le 27 juin 2023. Les membres de la FIOE ont voté pour le rejet de l'offre et ont entamé des mesures de grève.

a remis une offre révisée le 22 juin 2023. L'offre a été présentée aux employés par la FIOE, suivie d'un vote de ratification/grève le 27 juin 2023. Les membres de la FIOE ont voté pour le rejet de l'offre et ont entamé des mesures de grève. Le 10 juillet 2023, Hydro Ottawa a lancé une invitation à la FIOE afin de discuter des enjeux qui ont été rendus publics. Des rencontres ont eu lieu les 17 et 21 juillet, et d'autres suivront au cours de la semaine du 24 juillet.

Le 21 juillet 2023, le tribunal a accordé une injonction à Hydro Ottawa. L'injonction comprend un protocole exhaustif pour la ligne de piquetage faisant en sorte que les activités des grévistes n'interfèrent pas avec le travail qui doit être réalisé pour assurer la distribution d'électricité aux clients.

La FIOE représente environ 390 employés d'Hydro Ottawa.

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., alimente en électricité environ 359 000 habitations et entreprises d'Ottawa et de Casselman. Depuis plus de cent ans, elle fournit à ses clients un service d'électricité propre, sécuritaire et fiable qui contribue au dynamisme et à la durabilité de la région de la capitale nationale. En tant que partenaire de premier plan pour l'atteinte d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa participe au bien-être de la collectivité qu'elle dessert grâce à des pratiques d'affaires durables, à des initiatives de bon citoyen corporatif et à des services à la clientèle de première classe.

SOURCE Hydro Ottawa

Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Josée Larocque, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, Téléphone : 613-738-5499, poste 2345, [email protected], www.hydroottawa.com