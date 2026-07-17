Pourquoi verrez-vous un corbillard blanc sillonner les routes du Québec pendant les vacances de la construction?

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Sur la route de vos vacances, vous croiserez peut-être un corbillard blanc. Sillonnant le Québec, il accumulera sur sa carrosserie, au fil des kilomètres, des centaines de signatures. C'est l'image forte que la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) propose cet été avec Le contrat mobile, une initiative de sensibilisation qui invite les Québécoises et les Québécois à s'engager personnellement en faveur de la sécurité routière.

Du 16 au 22 juillet, le corbillard fera sa tournée pour recueillir les signatures de citoyens qui s'engageront à prendre soin de leur vie et de celle des autres usagers de la route. Le choix du corbillard n'est pas anodin. Il rappelle les trop nombreuses victimes de collisions mortelles sur nos routes.

L'an dernier, 35 personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction, soit plus du double de la moyenne observée pour la même période au cours des cinq années précédentes. Avec Le contrat mobile, la SAAQ souhaite rappeler qu'il est possible de prévenir de telles tragédies grâce à des gestes simples, comme respecter les limites de vitesse, demeurer toujours attentif quand on conduit et ne jamais conduire avec les facultés affaiblies.

Le coup d'envoi de la tournée du corbillard a été donné hier à Montréal. L'itinéraire le plus à jour est disponible sur notre site Web.

Voici les prochaines étapes prévues :

Vendredi 17 juillet

Sherbrooke - Près de la Fête du Lac des Nations

Samedi 18 juillet

Québec - Baie de Beauport

Québec - Près du site du Festival d'été de Québec (secteur Grande Allée)

Dimanche 19 juillet

Saguenay - L'Étape

Chicoutimi - Près du Festival international des Rythmes du Monde

Lundi 20 juillet

Rimouski - Terrasse urbaine du centre-ville

Mardi 21 juillet

Trois-Rivières

Mercredi 22 juillet

Saint-Jérôme

Saint-Sauveur

Possibilités visuelles pour les médias :

Corbillard blanc recouvert de signatures;

Citoyens signant le véhicule;

Images du véhicule dans des lieux achalandés et emblématiques;

Entrevues avec les porte-parole de la SAAQ.

Les médias sont invités à prendre contact avec les relationnistes de la SAAQ pour prévoir une visite du corbillard, que ce soit lors d'un arrêt prévu ou directement à vos studios. Un porte-parole sera en tout temps à bord du corbillard pour accorder des entrevues sur cette initiative et le bilan routier ainsi que pour offrir des conseils de prévention visant à éviter des décès sur nos routes.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : SAAQ, Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541