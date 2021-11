Pour vraiment décentraliser le réseau de la santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) demande au gouvernement d'aller plus loin dans la décentralisation du réseau de la santé et des services sociaux. Uniquement rajouter des gestionnaires ne permettra pas de donner un nouveau souffle au réseau. Grâce à un récent sondage, la Fédération a identifié plusieurs solutions pour mieux organiser le réseau.

Les travailleuses et travailleurs disent ce qu'ils pensent d'une refonte du réseau

Dans les dernières semaines, le gouvernement Legault a indiqué son intention d'apporter des changements au réseau de la santé et des services sociaux, notamment pour aller vers une plus grande décentralisation. C'est pour connaître l'opinion de ses membres que la FSSS a lancé un sondage du 20 au 27 octobre, auquel plus de 3400 salarié-es ont répondu.

« La décentralisation, ça veut dire quoi ? Pour le ministre Dubé, ça semble s'arrêter à ajouter des cadres. Mais si on veut se donner une chance que ça aille mieux dans le réseau, ça va prendre plus que ça. Ça va prendre une gestion plus humaine des ressources, plus d'autonomie pour les équipes de travail, une participation à la gestion pour le personnel et la population et une approche globale moins médico-hospitalière », explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

La réforme Barrette nous a mal préparés à faire face à la pandémie

Pour 79 % des répondant-es, le réseau aurait été en meilleure posture pour faire face à la pandémie si la réforme Barrette n'avait pas eu lieu. La centralisation à outrance a enlevé les leviers aux milieux de travail pour bien prendre soin du personnel et de la population et pour agir efficacement en prévention de la santé et sécurité du travail (SST). La FSSS-CSN a sondé ses membres et ils souhaitent une amélioration de la prévention, notamment en mettant en place des comités de SST pour agir en prévention dans les milieux de travail et en ayant un regard externe pour faire le bilan de la prévention dans le réseau.

6 solutions pour que ça aille mieux

La FSSS-CSN identifie 6 solutions prioritaires pour instaurer le changement de cap nécessaire pour répondre à la détresse du personnel et mieux répondre aux besoins de la population.

1) Démocratisation

Pour 80 % des répondant-es au sondage de la FSSS-CSN, un projet de loi qui viendrait réviser le réseau devrait miser sur la démocratisation, notamment une plus grande participation du personnel et de la population à la gestion.

2) Des équipes de travail plus autonomes

C'est 83 % des répondant-es qui pensent qu'un projet de loi qui viendrait réviser le réseau devrait miser sur des équipes de travail plus autonomes.

3) Freiner la place du privé

C'est 85 % des répondant-es qui pensent que le ministre doit profiter de ce projet de loi pour freiner la place du privé et utiliser les ressources et les sommes économisées pour réinvestir dans le réseau public. La FSSS-CSN réclame notamment que le gouvernement intègre dès maintenant le personnel des agences privées dans le réseau, toutes catégories de personnel confondues.

4) Effacer les ravages de l'austérité

Depuis la réforme Barrette, les gouvernements ont récupéré plus de 11,5 milliards de dollars dans le financement des établissements publics. Il sera impossible de parvenir à remettre le réseau sur ses pieds si ce manque à gagner n'est pas réinvesti, selon la FSSS-CSN.

5) Améliorer de manière permanente les conditions de travail

Le gouvernement met de plus en plus le doigt sur les bons bobos. Mais il refuse jusqu'à maintenant de prendre les moyens qu'il faut pour attirer et retenir le personnel. Pour cela, il doit améliorer les conditions de travail et mieux reconnaître le personnel de manière permanente et non par des primes temporaires et inéquitables. Pour y arriver, il doit cesser d'agir seul à coups d'arrêtés ministériels et négocier de bonne foi avec les syndicats.

6) Sortir les centres jeunesse et les soins de longue durée des CISSS et CIUSSS

Les CISSS et CIUSSS ont montré leur incapacité à prendre en charge toutes les missions du réseau. Ils ont particulièrement échoué pour les centres jeunesse et les soins de longue durée (CHSLD et soutien à domicile). C'est pourquoi la FSSS-CSN réclame une réorganisation du réseau permettant de donner une structure autonome à ces missions centrales.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

