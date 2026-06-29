Pour vos séjours au Québec, l'achat local passe par la réservation directe

BROSSARD, QC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Dans le contexte où le gouvernement du Québec invite les citoyens et les entreprises à privilégier l'achat local, l'Association Hôtellerie du Québec (AHQ) rappelle qu'un geste simple peut avoir un impact économique concret : réserver directement auprès de son hôtel plutôt que par l'entremise d'une plateforme de réservation internationale.

Chaque réservation effectuée directement permet aux établissements hôteliers de conserver une plus grande part de leurs revenus. À l'inverse, les plateformes de réservation internationales, comme Booking et Expédia, perçoivent généralement des commissions variant de 15 % à 30 % sur chaque réservation, des sommes qui quittent le Québec plutôt que d'être réinvesties dans nos entreprises, nos travailleurs, nos fournisseurs et nos régions.

« Lorsqu'on parle d'achat local, on pense spontanément aux produits d'ici ou aux commerces de proximité. Pourtant, dans le secteur de l'hébergement, l'achat local commence dès le moment où l'on réserve son séjour. Choisir la réservation directe, c'est poser un geste concret pour soutenir les entreprises d'ici et renforcer notre économie régionale », affirme Véronyque Tremblay, présidente-directrice générale de l'Association Hôtellerie du Québec.

Les meilleurs choix se trouvent souvent directement auprès de l'hôtelier

Plusieurs plateformes de réservation et métamoteurs comme Trivago affirment offrir les meilleurs prix. Pourtant, la réalité est beaucoup plus nuancée.

En raison des ententes de distribution conclues avec certains intermédiaires, les hôteliers doivent souvent respecter une parité tarifaire pour une même catégorie de chambre. Il leur est donc fréquemment impossible d'afficher un prix inférieur sur leur propre site Internet pour un produit identique.

Cela ne signifie toutefois pas que le consommateur ne peut pas obtenir une meilleure offre en réservant directement sur le site des hôteliers.

En effet, les sites Web des hôtels proposent souvent :

Des catégories de chambres qui ne sont pas offertes sur les plateformes;

Des chambres à tarif plus avantageux;

Des forfaits exclusifs incluant, par exemple, le déjeuner, le stationnement, l'accès au spa;

Des promotions réservées à leur clientèle;

Une plus grande souplesse pour modifier ou annuler une réservation;

Un contact direct avec l'établissement pour répondre à des besoins particuliers.

En réservant directement, le voyageur bénéficie non seulement d'un service plus personnalisé, mais il contribue concrètement au soutien de l'économie locale.

Les entreprises québécoises ont aussi un rôle à jouer

L'AHQ invite les entreprises, les organismes publics et les institutions à revoir leurs pratiques en matière de réservation d'hébergement. Il est étonnant que plusieurs organisations québécoises encouragent encore leurs employés à réserver par l'entremise de plateformes internationales, alors que les hôtels offrent fréquemment des tarifs corporatifs négociés plus avantageux, assortis de conditions plus flexibles et d'un service personnalisé.

En privilégiant les réservations directes, les organisations optimisent leurs dépenses de déplacement tout en contribuant concrètement à la vitalité économique du Québec.

Un petit geste qui fait une grande différence

L'industrie hôtelière québécoise est composée en grande majorité d'entreprises indépendantes, enracinées dans leur communauté et présentes dans toutes les régions du Québec.

Chaque réservation directe permet de conserver davantage de richesse ici, de soutenir des milliers d'emplois et de renforcer l'attractivité touristique de nos destinations.

Avant de réserver votre prochain séjour, prenez quelques minutes pour visiter le site Web de l'hôtel ou communiquez directement avec lui. Vous pourriez profiter d'une offre plus avantageuse, d'un meilleur service… et poser un véritable geste d'achat local.

À propos de l'Association Hôtellerie du Québec

L'Association Hôtellerie du Québec (AHQ) est la voix des établissements d'hébergement touristique du Québec. Elle représente et accompagne les hôteliers de tout le Québec, défend activement les intérêts de ses membres et contribue au développement d'un environnement d'affaire équitable, prospère, innovant et durable.

SOURCE Association hôtellerie du Québec

Anne-Sophie Trihey, TACT, [email protected], 514-378-8540