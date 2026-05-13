Justice commerciale hôtelière: l'AHQ souhaite une adoption rapide du projet de loi

BROSSARD, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - L'Association Hôtellerie du Québec (AHQ), soutenue par l'Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM) et l'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), salue comme une « belle surprise » le dépôt du projet de loi d'intérêt privé de la députée de La Pinière, Mme Linda Caron. Le texte propose de régler un enjeu sur lequel l'industrie hôtelière travaille depuis plusieurs années : la liberté de fixer nos propres prix face aux géants mondiaux de la réservation.

Le Québec, futur pionnier en Amérique du Nord

Alors que l'Europe a déjà agi pour limiter l'emprise des plateformes numériques, le Québec a aujourd'hui l'opportunité historique de devenir le premier gouvernement en Amérique du Nord à légiférer en ce sens.

« Ce n'est pas logique qu'un hôtelier d'ici ne puisse pas offrir son meilleur prix sur son propre site web. Le rapport de force est actuellement disproportionné. Permettre aux hôteliers de reprendre le contrôle de leurs tarifs, c'est une question de justice commerciale. Le cadre réglementaire doit enfin s'adapter à l'ère numérique. » souligne Véronyque Tremblay, PDG de l'Association hôtellerie du Québec.

Protéger nos hôteliers indépendants : David contre Goliath

La structure unique de notre industrie rend cette intervention législative vitale. Avec 83 % d'hôteliers indépendants au Québec, le pouvoir de négociation face aux plateformes de réservation étrangères est quasi inexistant.

Règles équitables : Ce projet de loi donne à "David" certains outils nécessaires pour se tenir debout face à ces "Goliaths" technologiques.

Ce projet de loi donne à "David" certains outils nécessaires pour se tenir debout face à ces "Goliaths" technologiques. Protection de l'économie locale : En favorisant la réservation directe, on s'assure que les revenus restent davantage dans nos régions plutôt que de s'envoler en commissions à l'étranger.

Une adoption demandée avant l'été

L'AHQ et ses partenaires soulignent que l'heure est à l'action. À seulement un mois de la fin de la session parlementaire, l'industrie demande la collaboration sincère du gouvernement et de l'ensemble des partis d'opposition.

« Nous souhaitons plus qu'un dépôt, nous souhaitons une adoption. »

L'industrie hôtelière appelle les élus à faire preuve d'audace et de célérité pour que ce projet de loi soit adopté avant l'été. C'est un signal fort que le Québec enverrait au reste du continent pour la protection de ses PME touristiques.

À propos de l'AHQ

L'Association Hôtellerie du Québec (AHQ) est l'association sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme pour représenter les établissements hôteliers de toutes tailles à travers le Québec. Porte-parole de l'industrie, elle défend activement les intérêts de ses membres et contribue au développement d'un environnement d'affaires équitable, prospère, innovant et durable.

SOURCE Association hôtellerie du Québec

Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819 698-3105, [email protected]