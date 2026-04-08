Une amoureuse des chiens à l'animation du premier symposium sur le tourisme canin

BROSSARD, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - L'Association Hôtellerie du Québec (AHQ) est fière de confier l'animation de son tout premier symposium sur le tourisme canin à Anne-Andrée Daneau, chroniqueuse bien connue à la radio et à la télévision, reconnue pour son authenticité et son sens de l'expérience client.

Accompagnée de Thomas, son Yorkshire de 12 ans au charme assumé, elle incarne parfaitement cette nouvelle réalité touristique où les animaux font partie intégrante du voyage. « Voyager avec un chien, c'est une opportunité, pas une contrainte », rappelle-t-elle, un message au cœur même de l'événement.

Le 1er Symposium sur le tourisme canin se veut un événement rassembleur destiné à tous ceux qui souhaitent contribuer à l'avancement du tourisme canin : professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, gestionnaires de destinations, municipalités, MRC, entreprises, mais aussi propriétaires de chiens et intervenants du milieu, comme les éducateurs canins.

Au programme : cocktail d'ouverture, conférences, panels et réseautage, afin de favoriser des échanges concrets et inspirants entre les acteurs de l'industrie.

Avec une animation humaine, dynamique et ancrée dans le réel, Anne-Andrée Daneau contribuera à faire de ce rendez-vous un moment d'échanges concrets et porteurs pour l'industrie. Forte de plus de 15 ans d'expérience dans les médias et l'animation d'événements, Anne-Andrée Daneau a été journaliste et chroniqueuse à TVA, LCN, QUB radio et Planète techno. Elle apporte aujourd'hui à ce symposium son expertise, sa curiosité et sa passion, autant pour les humains que pour leurs fidèles compagnons.

Présenté par l'Association Hôtellerie du Québec, l'événement est organisé en partenariat avec Tourisme Montérégie, Toutourisme Québec et les étudiants de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), avec le soutien du commanditaire officiel Oven-Baked Tradition.

Bonne nouvelle : les chiens sont les bienvenus lors de l'événement!

Pour vous inscrire et en savoir plus sur la programmation : https://www.tourismecanin.com/

À propos de l'Association Hôtellerie du Québec

L'Association Hôtellerie du Québec représente les établissements hôteliers de toutes tailles à travers la province et agit comme porte-voix de l'industrie sur les enjeux stratégiques, économiques et politiques.

SOURCE Association hôtellerie du Québec

Pour tout renseignement : Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819 698-3105, [email protected]