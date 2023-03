Pour une meilleure productivité - Québec appuie l'automatisation des Fenêtres Magistral

BLAINVILLE, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec accordent 880 000 $ aux Fenêtres Magistral sous forme de prêts issus en parts égales du programme ESSOR et des fonds propres d'Investissement Québec. L'aide financière, attribuée dans le cadre de l'initiative Productivité innovation, appuiera un projet de 1,1 million de dollars visant l'acquisition d'équipements et l'automatisation des chaînes de production de fenêtres en PVC.

Le député de Blainville, M. Mario Laframboise, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete.

Ce projet permettra à l'entreprise de diminuer ses coûts de production, de contrer la pénurie de main-d'œuvre, d'augmenter sa capacité de production et d'améliorer la qualité de ses produits.

Citations :

« Cette entreprise de Blainville est un bel exemple du dynamisme de notre communauté d'affaires. Grâce à leur acharnement, à leur passion et à leur conviction, les gestionnaires des Fenêtres Magistral ont mis leurs connaissances à profit pour développer des produits raffinés et synonymes de prestige et de durabilité. Ce n'est donc pas un hasard si l'entreprise jouit d'une excellente réputation sur le marché et qu'elle possède un carnet de commandes bien rempli. En tant que député de Blainville, je salue cette annonce, qui contribue à la pérennité de cette entreprise de chez nous! »

Mario Laframboise, député de Blainville

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la croissance de l'entreprise Fenêtres Magistral grâce à l'automatisation de ses activités et à la modernisation de ses installations. La transformation numérique de nos PME est essentielle pour augmenter leur productivité et pour s'assurer qu'elles demeurent compétitives sur les marchés. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Investissement Québec a mis en place l'initiative Productivité innovation avec l'objectif de soutenir la croissance des entreprises qui misent sur des solutions innovantes pour être plus productives, notamment grâce à l'automatisation. Le projet des Fenêtres Magistral s'inscrit exactement dans cette vision. Notre équipe régionale, basée dans les Laurentides, est fière d'avoir aidé l'entreprise dans cette démarche, qui contribuera à accroître sa compétitivité tout en atténuant les défis de la pénurie de main-d'œuvre. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 1997, l'entreprise Fenêtres Magistral se spécialise dans la fabrication et l'installation de portes et de fenêtres. Son usine de fabrication est située à Blainville , dans la région des Laurentides.

, dans la région des Laurentides. Administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

L'initiative Productivité innovation d'Investissement Québec vise à propulser la compétitivité des entreprises d'ici et à accélérer leur croissance par la productivité et l'innovation sous toutes ses formes. Elle mise notamment sur l'automatisation, la numérisation, la robotisation et les applications d'intelligence artificielle.

