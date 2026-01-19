Pour une meilleure prévention - Élargissement de l'accès gratuit au vaccin contre le zona pour les personnes âgées de 71 à 74 ans

QUÉBEC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Afin de réduire le nombre de cas de zona ainsi que les complications qui y sont associées, la vaccination gratuite contre cette maladie sera élargie aux personnes âgées de 71 à 74 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger. Ce vaccin était offert gratuitement aux personnes de 75 ans et plus depuis avril 2024, ainsi qu'aux personnes immunodéprimées de plus de 18 ans.

À partir du 1er février, les personnes âgées de 71 à 74 ans pourront prendre rendez-vous par l'entremise de Clic Santé ou par téléphone au 1 877 644-4545 pour recevoir gratuitement le vaccin. Celui-ci pourra être administré dans les points de service locaux (PSL) ainsi que dans les pharmacies communautaires.

Rappelons que ce vaccin offre une excellente protection à long terme contre les complications les plus fréquentes du zona, notamment la névralgie post-herpétique (NPH), dont la douleur peut persister pendant plusieurs mois. Il permet également d'éviter des hospitalisations ou des décès.

La vaccination, dans le cadre de ce programme, comprend deux doses du vaccin inactivé contre le zona, que l'usagère ou l'usager devrait recevoir dans un intervalle d'un an, selon sa condition de santé. Ce vaccin est très efficace pour prévenir le zona dans tous les groupes d'âge, avec une protection à long terme d'au moins 10 ans.

Citation :

« J'invite toutes les personnes admissibles à cette vaccination gratuite à profiter de l'occasion de bien se protéger. En élargissant l'accès à ce moyen de prévention, nous voulons nous assurer que davantage de Québécoises et de Québécois bénéficieront d'une protection complète contre le zona, afin de leur éviter des complications qui peuvent être très douloureuses et invalidantes et, dans certains cas, entraîner des décès. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Au Québec, on dénombre chaque année environ 27 000 cas de zona, 600 hospitalisations et 10 décès causés par la maladie.

Avec l'élargissement de la vaccination aux personnes âgées de 71 à 74 ans, ce sont des centaines de milliers de personnes de plus qui auront accès à cette protection. Rappelons que depuis le lancement de la campagne en mai 2023, plus de 1,25 million de doses ont été administrées.

Comme pour tous les programmes en immunisation, cet ajout découle des recommandations du Comité sur l'immunisation du Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la vaccination contre le zona, consulter Québec.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

