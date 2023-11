POUR UNE 8E ÉDITION, LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS SOULIGNE LA JOURNÉE DE LA SANTÉ MENTALE AU COLLÉGIAL

MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération des cégeps souligne aujourd'hui, pour une 8e édition, la Journée de la santé mentale au collégial, en partenariat avec le Mouvement santé mentale Québec. Cette journée a pour but de rappeler toute l'importance de promouvoir une bonne santé mentale auprès de la communauté collégiale. Elle se déroule dans les 48 cégeps sous le thème « Sortir du cadre et créer des liens » et fait partie de la campagne 7 astuces pour se recharger, proposée par le Mouvement pour la période 2018 à 2025.

« On sait que la pandémie a laissé des traces sur la santé mentale de nos étudiantes et étudiants, sans parler du stress supplémentaire lié à l'augmentation du coût de la vie ou encore de l'écoanxiété qui est une réalité avec laquelle doivent composer plusieurs jeunes. C'est d'ailleurs pourquoi certaines de nos recommandations transmises récemment au Secrétariat de la jeunesse à l'occasion de la consultation sur le renouvellement du Plan d'action jeunesse 2025-2030 du gouvernement visent spécifiquement à soutenir et à favoriser davantage la santé mentale positive de la population étudiante, en particulier en ce qui a trait à la gestion du stress et de l'anxiété », a indiqué Bernard Tremblay, président-directeur de la Fédération des cégeps.

Sortir du cadre et créer des liens

Pour cette nouvelle édition, la Fédération rappelle à la communauté collégiale qu'elle est invitée à prendre part au nouveau projet du Mouvement santé mentale Québec lié au thème « Sortir du cadre et créer des liens » qui s'adresse aux 12 à 25 ans. Avec ce projet, le Mouvement souhaite laisser place à l'expression créative des étudiantes et des étudiants et à les faire réfléchir sur quelques questions qui favorisent le développement de relations bénéfiques et authentiques. Les créations seront diffusées sur différentes plateformes Web et certaines seront publiées dans un livre en septembre 2024.

La Fédération des cégeps profite de cette journée pour souligner le travail et l'engagement exceptionnel des responsables de l'intervention psychosociale et de l'ensemble des membres du personnel des collèges qui, jour après jour, interviennent directement auprès des étudiantes et des étudiants pour les soutenir durant leur parcours collégial.

Pour la liste complète des activités proposées à la population étudiante dans le cadre de cette Journée, on peut la consulter sur le site Web du Réseau intercollégial de l'intervention psychosociale (RIIPSO).

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Louis St-Jean, Conseiller en communication | relations de presse, 438 600-8335, cellulaire : 438 365-7787