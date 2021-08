Pour un réseau de services de garde fort et diversifié

LÉVIS, QC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) salue l'entente annoncée entre les gouvernements du Canada et du Québec sur le financement des services de garde. Il espère que cet investissement s'avèrera une occasion de considérer le modèle coopératif pour développer de nouvelles places en garderie et ainsi maintenir l'offre existante pour les installations.

Rappelons que plus tôt cette année, le CQCM et ses partenaires ont proposé de faire une plus grande place au modèle d'affaires coopératif au sein du réseau des services de garde, dans un mémoire transmis au ministre de la Famille. Le CQCM y démontre qu'en favorisant les garderies coopératives, le gouvernement soutiendrait une solution durable, ancrée dans les collectivités, pour outiller les parents et les éducateurs.trices, en vue de reprendre et de créer des places en services de garde, indispensable dans le contexte actuel.

Le développement de places en services de garde coopératives offre une solution complémentaire aux services existants puisqu'il permet le maintien des places en garderies privées vulnérables.

« Tout comme le réseau des services de garde québécois a été une inspiration pour le reste du Canada depuis 25 ans, le mouvement coopératif souhaite apporter son expertise centenaire en matière d'entrepreneuriat collectif au renforcement et à la diversification de l'offre de services de garde au Québec, et ce afin d'assurer une complémentarité de l'offre actuelle, et permettre un pas vers l'autonomie financière des garderies, dans le respect des besoins du milieu » souligne Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

« En plus de répondre aux besoins des parents et de contribuer au développement économique et social du Québec, cette annonce est une opportunité d'innover et de faire valoir les avantages du modèle coopératif à l'essor des services de garde au Québec » ajoute Michel Gauthier, président du conseil d'administration du CQCM.

Consultez le mémoire déposé par le CQCM.

