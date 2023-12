Pour un meilleur soutien financier aux entreprises pour se conformer aux obligations en cybersécurité, affirme la FCCQ

MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) présente ses recommandations dans le cadre d'une consultation menée par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Elle prône entre autres la mise en place d'aides financières pour accélérer les investissements en cybersécurité des entreprises québécoises ainsi que le développement d'un réseau de pôles d'expertises afin de faire face aux cybermenaces.

Le mémoire déposé par la FCCQ est disponible en ligne . Parmi ses recommandations, l'instauration d'un crédit d'impôt remboursable pour investissement en cybersécurité des entreprises, en particulier les PME, est nécessaire pour répondre aux besoins d'investissements récurrents afin de maintenir à jour les outils de cyberdéfense.

« Les entreprises doivent être accompagnées et aidées quant aux investissements requis afin de rehausser l'ensemble de leurs capacités de cyberdéfense, incluant l'acquisition ou la mise à niveau des systèmes, le recours aux services-conseil en cybersécurité, etc. Les investissements en cybersécurité doivent être les jumeaux siamois de ceux servant à déplacer en ligne et automatiser davantage d'opérations d'une entreprise », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ recommande également de rendre admissible les dépenses liées à la cybersécurité dans le cadre de tous les programmes gouvernementaux d'aide financière dédiés à la transformation numérique.

Le risque croissant de vol de données constitue un argument supplémentaire pour le lancement d'un équivalent du « Programme de rehaussement de la cybersécurité » pour les PME du secteur privé destiné spécifiquement à couvrir une partie des coûts de conformité à la Loi 25 sur la protection des renseignements personnels, comme le réclame la FCCQ depuis l'étude de ce projet de loi en 2020. La FCCQ recommande aussi d'accélérer le projet d'Identité numérique du gouvernement du Québec pour réduire l'attrait du vol de différents renseignements personnels peu sécurisés servant actuellement à identifier les citoyens.

Miser sur la force du réseau

« Le Québec dispose d'une expertise reconnue en matière de cybersécurité, tant dans l'entreprise privée que dans le milieu académique. Il faut soutenir les organisations disposant de cette expertise et favoriser la mise en commun des pratiques pour faire de la cyberdéfense un projet dépassant le cadre de l'État seul ou d'une entreprise privée seule. Cela passe par le développement d'un véritable réseau de pôles d'expertises et d'incubateurs en cybersécurité, dotés d'un soutien financier mixte public-privé », a poursuivi M. Milliard.

« Ce n'est plus une question de savoir si une entreprise sera l'objet d'une cyberattaque, mais bien de quand elle sera attaquée, si ce n'est pas déjà arrivé. La vitesse d'évolution des techniques d'attaque rend nos entreprises de plus en plus vulnérables et ça ne concerne pas seulement le domaine de la haute technologie : le manufacturier, la logistique, le commerce de détail et la santé sont eux aussi ciblés par les cybercriminels », a conclu Charles Milliard.

De plus, l'étude de la FCCQ pour aider les entreprises à se conformer aux nouvelles exigences en matière de protection des données est également disponible en ligne .

