Pour un meilleur accès - La députée Marie-Belle Gendron inaugure l'agrandissement du groupe de médecine de famille universitaire Jardins-Roussillon pour accueillir plus de patients

CHÂTEAUGUAY, QC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - La députée de Châteauguay, Marie-Belle Gendron, a inauguré aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, les nouveaux locaux du groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) Jardins-Roussillon, à Châteauguay, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest.

Afin de répondre aux besoins croissants des citoyens et citoyennes de la région et d'améliorer l'accès à un professionnel ou une professionnelle de la santé, le GMF-U a déménagé dans le nouveau pavillon du Centre de santé Desjardins, construit juste à côté du bâtiment principal. Grâce à l'agrandissement, un plus grand nombre de personnes pourront être prises en charge. On prévoit d'ailleurs que ce nombre passera de 14 000 à 21 000 au cours des prochaines années. Ce sont présentement plus de 37 000 personnes qui sont en attente d'un ou une médecin de famille dans le réseau local de service Jardins-Roussillon.

La superficie des espaces passera ainsi de 1 204 m² à 2 680 m², ce qui représente un agrandissement de 1 476 m2. Rappelons que le GMF-U occupait le 3e étage du Centre de santé Desjardins depuis le 20 septembre 2013.

« La mission des GMF-U s'inscrit dans notre volonté de faire en sorte que chaque Québécoise et chaque Québécois puisse avoir un meilleur accès aux services de première ligne, tout en contribuant au développement des connaissances et de l'expertise. Ce sont là des objectifs majeurs de notre Plan santé et je me réjouis de voir la consolidation de tels services sur le territoire de la Montérégie-Ouest. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Le fait d'avoir un meilleur accès à d'excellents soins et services de santé en temps opportun et près de chez soi représente un énorme gain de qualité de vie pour la population, et particulièrement pour les personnes plus vulnérables. Cela contribue entre autres à réduire les visites aux urgences et à améliorer l'expérience patient, dans un contexte où cela est plus que jamais nécessaire. Je suis donc très fière de ce rehaussement de la capacité d'accueil de ce GMF-U de notre région. »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay

Actuellement, 20 médecins de famille et 9 médecins superviseurs s'ajoutent de façon occasionnelle à l'équipe, en plus de 4 infirmières praticiennes spécialisées (IPS), du personnel administratif et plusieurs professionnels et professionnelles de la santé.





Le GMF-U accueille 16 résidents et résidentes, 1 à 2 externes en médecine par mois et 1 IPS par année pour leur stage. Le CISSS souhaite accueillir jusqu'à 20 résidents et résidentes et former 2 IPS annuellement.





Le fait d'accueillir des résidents et résidentes au GMF-U favorise le recrutement médical pour tout le territoire du CISSS. À titre indicatif, un ou une médecin de famille doit faire deux années de résidence en GMF-U et une IPS, un stage de six mois.





L'adresse exacte du GMF-U est le :

Centre de santé Desjardins - bloc B , 3 e étage

230, boulevard Brisebois

Châteauguay , J6K 5G7

