Pour un meilleur accès au système de santé - Les infirmières praticiennes spécialisées complètement autonomes à compter du 25 janvier 2021

QUÉBEC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Mme Danielle McCann, est fière d'annoncer l'approbation par le gouvernement du Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), qui met en œuvre, à compter du 25 janvier 2021, la Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d'autres dispositions afin de favoriser l'accès aux services de santé.

Meilleur accès aux soins de santé pour la population

L'adoption réglementaire permet la mise en œuvre complète de la loi qui reconnaît pleinement les compétences des IPS. Celles-ci pourront désormais - et sans la surveillance d'un médecin - diagnostiquer des maladies et faire des plans de traitement pour des maladies comme le diabète, l'hypertension, l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques.

Cette avancée historique améliorera significativement l'accès aux services et aux soins de santé pour tous les Québécois, car les IPS pourront prodiguer des soins en toute autonomie.

Citations :

« Je salue l'ouverture et les efforts des ordres et des partenaires qui permettent cette avancée historique pour le système de santé. Cette reconnaissance de l'expertise des IPS permettra de faciliter l'accès et de mieux dispenser les soins, et ce, au bénéfice de tous les Québécois et Québécoises. Je souhaite que les IPS puissent contribuer à l'amélioration de nos soins de santé à la hauteur de leurs ambitions et de leurs compétences. L'entrée en vigueur de cette loi constitue incontestablement l'aboutissement d'un des dossiers dont je suis le plus fière dans ma carrière politique. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de l'application des lois professionnelles

« Je suis très heureux de l'annonce d'aujourd'hui. Elle démontre le leadership de notre gouvernement qui, même en temps d'urgence sanitaire, fait progresser le Québec. Ce changement majeur viendra grandement améliorer l'accès aux services et aux soins de santé pour tous les Québécois et Québécoises. Notre réseau de la santé souhaite compter sur l'expertise de 2 000 infirmières praticiennes spécialisées dès 2024-2025. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il s'agit d'un gain majeur pour un meilleur accès aux soins de santé pour la population du Québec qui, ultimement, bénéficiera des compétences des infirmières praticiennes spécialisées et des infirmiers praticiens spécialisés (IPS). Il s'agit d'une reconnaissance de leur expertise et de leur autonomie professionnelle. Cela permettra aux IPS et aux médecins de travailler dans une réelle collaboration fondée sur le respect et le partage de leurs expertises, et ce, au plus grand bénéfice des patients. De plus, ce nouveau cadre réglementaire permettra toute la souplesse requise pour une évolution des pratiques. »

Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

« Le Collège est heureux d'avoir contribué à cette avancée majeure qui permettra assurément d'optimiser la qualité et la prestation des soins de santé au Québec. Au cours des dernières années, nous avons réalisé des actions concrètes pour favoriser la collaboration interprofessionnelle et nous continuerons à travailler étroitement avec l'OIIQ afin de participer à l'actualisation sur le terrain d'une collaboration solide entre les IPS et les médecins, au bénéfice des patients. »

Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec

« L'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ) salue l'entrée en vigueur du règlement qui permettra enfin aux IPS d'avoir un champ d'exercice élargi tel que le lui confère la Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d'autres dispositions afin de favoriser l'accès aux services de santé, adoptée en mars dernier. Ainsi, les IPS seront en mesure de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins. »

Christine Laliberté, présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec

Faits saillants :

1) Le projet de loi no 43 a été déposé le 9 octobre 2019 par Mme Danielle McCann, alors qu'elle était ministre de la Santé et des Services sociaux. La loi vient modifier 10 lois et 30 règlements afin de permettre aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) d'effectuer certains actes autrefois réservés aux médecins, notamment en matière :

a) de santé et sécurité au travail;

b) d'aide apportée aux personnes et aux familles;

c) d'assurance automobile;

d) de santé et de services sociaux;

e) de garde à l'enfance; etc.

2) Les IPS sont des infirmières qui détiennent une formation avancée de deuxième cycle en sciences infirmières, jumelée à une expérience clinique dans un domaine spécifique. Les nouvelles activités qui seront autorisées pour les IPS sont les mêmes pour toutes les classes de spécialité, soit :

1. diagnostiquer des maladies;

2. déterminer des traitements médicaux;

3. effectuer le suivi de grossesse.

