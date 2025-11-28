Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une nouvelle entente de principe avec la FCCRQ

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, annoncent une entente de principe avec la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ).

D'une durée de cinq ans (2023-2028), cette entente vise plus de 300 contrôleurs routiers. Celle-ci permettra non seulement de bonifier leurs conditions de travail et leur rémunération, mais également d'améliorer les services pour assurer la sécurité des usagers de la route ainsi que la protection du réseau routier.

Cette entente équitable s'inscrit dans la même logique que celles conclues avec 99 % des autres groupes des secteurs public et parapublic.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

