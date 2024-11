Pour un développement solidaire et durable - La Ville de Montréal investit 18,5 M$ pour soutenir les entreprises d'économie sociale

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Afin de continuer à soutenir l'économie sociale et de stimuler le développement économique local, la Ville de Montréal offre deux programmes de soutien financier adressés aux organismes et aux entreprises d'économie sociale. Ensemble, les programmes Accélérer l'investissement durable et Changer d'échelle en économie sociale ont déjà permis de financier des projets à hauteur de 15,5 M$ et 3 M$ supplémentaires seront rendus disponibles en 2025.

Soutien à l'acquisition, à la construction et à la rénovation

À partir de janvier 2025, la Ville de Montréal rouvre le programme Accélérer l'investissement durable - Économie sociale, pour les années 2025-2026, avec une enveloppe supplémentaire de 3 M$, incluant un résiduel de 1,25 M$ du programme initial et un investissement de 1,75 M$ supplémentaire pour la réouverture. Ce programme offre aux entreprises d'économie sociale une aide financière pouvant atteindre 400 000 $ pour l'acquisition, la construction, la rénovation ou l'agrandissement des bâtiments qu'ils occupent, leur permettant ainsi de fournir des services essentiels à la communauté.

Depuis la création du programme en 2020, 13,5 M$ ont été versés à des entreprises d'économie sociale pour soutenir leurs projets immobiliers. Cela représente 97 projets. Parmi les projets notables financés par ce programme dans les dernières années, notons les travaux aux cinémas du Parc et Beaubien, le projet immobilier du Centre LGBTQ+ de Montréal et celui de Lespacemaker, ainsi que plusieurs projets de l'entreprise d'économie sociale et circulaire Renaissance.

Soutenir la croissance des entreprises d'économie sociale

La Ville de Montréal est également heureuse de soutenir le développement et la croissance des entreprises d'économie sociale via son programme Changer d'échelle en économie sociale. Lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville de Montréal, le président du comité exécutif et responsable du développement économique, Luc Rabouin, et la conseillère associée au développement économique, aux commerces et au design au sein du comité exécutif, Alia Hassan-Cournol, ont attribué 5 enveloppes de 200 000 $ à des entreprises montréalaises intégrant ce programme :

Gérer son quartier ;

Cyclo Chrome inc. ;

Corporation Mainbourg (CM) ;

Insertech Angus ;

Répit-Ressource de l'Est de Montréal.

Le programme vise à augmenter l'impact et les retombées des entreprises d'économie sociale sur la communauté, sur les plans social, structurel, économique, culturel ou environnemental. Au total, les différentes éditions du programme, incluant l'édition 2024, totalisent un investissement de 2 M$ pour soutenir la croissance des entreprises d'économie sociale.

Citations

« Les entreprises d'économie sociale représentent une part importante de la vitalité économique de Montréal. Nous pouvons être fiers de compter sur une diversité d'entreprises, toutes aussi innovantes les unes que les autres. Nous devons donc nous assurer de mettre en place les programmes et les outils nécessaires à leur développement et à leur croissance. C'est pourquoi nous sommes heureux de bonifier le programme Accélérer l'investissement durable et de prolonger sa période d'admissibilité. Nous sommes également ravis d'annoncer l'octroi des aides issues du programme Changer d'échelle. Avec ces deux programmes, plus de 18M$ M$ sont investis auprès des entrepreneurs de chez nous », a déclaré Luc Rabouin, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique.

« En répondant à leurs besoins toujours croissants, la Ville souligne l'apport exceptionnel des entreprises d'économie sociale à la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. Elles apportent des solutions innovantes aux mutations économiques, sociales et environnementales que nous connaissons et c'est pourquoi notre administration les considère indispensables au développement sain et responsable de notre métropole. Il est important, voire nécessaire, que ces entreprises puissent compter sur un financement public à la hauteur de la plaque tournante qu'est Montréal en matière d'économie sociale », a souligné Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Cette bonification arrive à point nommé pour répondre aux besoins grandissants des entreprises d'économie sociale montréalaises. Dans un contexte où l'accès à des locaux abordables devient plus en plus difficile, ce soutien financier permet à nos entreprises de maintenir leurs services essentiels à la communauté. Le CESIM salue la Ville de Montréal pour son engagement continu envers l'économie sociale et sa reconnaissance des besoins du milieu », a déclaré Edith Cyr, présidente du Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM).

Les grandes étapes du calendrier de prolongement du programme Accélérer l'investissement durable incluent, entre autres :

6 janvier 2025 : lancement de la nouvelle période d'admissibilité ;

4 octobre 2025 : date limite pour soumettre une demande d'admissibilité pour la réalisation de travaux (volet 2) ;

31 décembre 2025 : date limite pour procéder aux acquisitions de bâtiments (volet 1) ;

31 décembre 2027 : date limite pour réaliser les travaux de rénovation.

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur les subventions pour les bâtiments occupés par des entreprises d'économie sociale.

