Pour sécuriser les ruelles de Rosemont-La Petite-Patrie, la vitesse sera désormais limitée à 10 km/h

MONTRÉAL, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - La vitesse permise dans les ruelles de Rosemont-La Petite-Patrie passera de 20 km/h à 10 km/h cet été. Ce changement de réglementation représente un levier supplémentaire pour mettre fin aux enjeux de vitesse dans certains secteurs, une bonne nouvelle pour les Rosepatriennes et Rosepatriens qui verdissent, animent et investissent au quotidien les centaines de ruelles du quartier.

« Mon équipe et moi sommes particulièrement fiers d'initier cette étape, qui vient cristalliser les ruelles comme de véritables milieux de vie », souligne François Limoges, maire de l'arrondissement. « Cette nouvelle limite permettra assurément un meilleur partage des usages et répond aux besoins actuels des populations riveraines. Plus que jamais, nous invitons les citoyennes et citoyens à s'approprier et à habiter nos ruelles, à en faire des terrains de jeu, de rencontre et d'échange, en toute sécurité. »

Un outil supplémentaire pour des ruelles à échelle humaine

Première du genre à Montréal, la limite de vitesse abaissée s'ajoute aux multiples interventions mises de l'avant par l'Arrondissement au cours des dernières années pour permettre l'utilisation des ruelles à leur plein potentiel.

Via le programme Faites comme chez vous, c'est en effet 140 ruelles vertes qui ponctuent aujourd'hui le territoire comme autant d'oasis fleuris. C'est aussi bientôt dix ruelles actives, où marquage, signalisation et mobilier transformeront l'espace en terrain sportif accessible et protégé. Plusieurs autres ruelles bénéficient déjà, quant à elles, de fermetures partielles ou saisonnières pour y limiter la vitesse et la circulation de transit dans le cadre du même programme.

Au-delà du programme Faites comme chez vous, l'Arrondissement a également implanté, au fil des ans, diverses mesures pour favoriser un partage harmonieux de la voie aux abords des ruelles : espaces de dégagement près des pistes cyclables, aménagement de centaines de dos d'âne, fermeture de certains accès pour limiter le transit de véhicules sont aux nombres des actions qui ont contribué à créer de véritables espaces communautaires de quartier.

Depuis quelques années, l'équipe dédiée à la circulation de l'Arrondissement pilote également une table de concertation des partenaires en matière de circulation, de stationnement et de sécurité urbaine. Cette table regroupe par exemple les expertises des postes de quartier du SPVM, du Service d'incendie, de l'Agence de mobilité de la Ville et de la STM. Active tout au long de l'année, cette table formule entre autres des recommandations visant l'amélioration de la sécurité des usagers, tant dans le réseau des ruelles du quartier que sur les rues locales et artérielles.

Demande de mesure d'apaisement

Pour faire la demande d'un ajout de dos d'âne ou de mesures d'apaisement dans leur ruelle, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le 311 par téléphone ou s'informer sur le site montreal.ca.

Dépôt d'un projet de ruelle verte, de jardin de rue ou de fermeture partielle

Pour en savoir plus sur les initiatives citoyennes de verdissement dans l'arrondissement et soumettre un projet de ruelle verte, de jardin de rue ou de fermeture partielle, visitez le site web de Faites comme chez vous.

Renseignements: Source: Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie; Renseignements : Judith Gratton-Gervais, [email protected], 514 603-0624, montreal.ca/rpp facebook.com/arrondissementRPP