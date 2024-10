Pour répondre efficacement aux urgences sanitaires - Le Québec mieux outillé pour assurer la protection sanitaire des cheptels

QUÉBEC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, se réjouit de l'adoption du projet de loi no 70 modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux (R.L.R.Q., chapitre P-42).

Les modifications apportées à la loi P-42 permettront d'accroître l'agilité et la flexibilité en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales. Le Québec sera ainsi mieux outillé pour assurer la protection de la santé animale et de la santé publique, au bénéfice du secteur bioalimentaire.

Concrètement, il sera possible de répondre plus rapidement et efficacement aux situations d'urgence animale par des méthodes d'intervention bonifiées, des pouvoirs d'inspection accrus et une surveillance élargie de l'utilisation des antibiotiques et des autres médicaments d'importance chez les animaux.

Citation

« Je suis très satisfait des changements adoptés grâce à ce projet de loi. À partir d'aujourd'hui, le Québec sera doté d'outils mieux adaptés et surtout plus efficaces pour répondre aux situations d'urgence sanitaire. L'agilité et la flexibilité ainsi gagnées assureront une protection accrue des cheptels, de la santé publique et, par conséquent, de la santé financière des entreprises du secteur. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le Québec compte près de 11 600 élevages en production animale qui bénéficieront d'une meilleure protection sanitaire. Cela représente un cheptel total avoisinant les 240 millions d'animaux.

Les nouvelles dispositions de la loi permettront également une harmonisation avec les législations comparables, qu'elles soient provinciales, fédérales ou internationales.

Le dépôt du projet de loi s'inscrivait dans un contexte où, depuis plusieurs années, des événements importants affectent la santé animale à travers le monde, tels que la dispersion de la peste porcine africaine dans un nombre grandissant de pays ou les épidémies d'influenza aviaire hautement pathogène qui frappent notamment l'Amérique du Nord depuis 2021.

Source Sophie J. Barma Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec Cell. : 581 993-5016 [email protected] Information Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation