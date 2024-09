Pour réduire la liste d'attente en chirurgie - Plus de Québécois bénéficieront de chirurgies dans les centres médicaux spécialisés

QUÉBEC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Afin d'améliorer l'accès aux chirurgies pour les Québécois, le ministre de la Santé, Christian Dubé, présente un projet de règlement qui permettrait de réaliser davantage de types de chirurgies dans les centres médicaux spécialisés (CMS) sans frais pour les Québécois. Une vingtaine de services spécialisés pourraient ainsi s'ajouter à ceux qui étaient déjà offerts en vertu du Règlement sur les traitements médicaux spécialisés dispensés dans un centre médical spécialisé.

Un succès depuis la pandémie

Depuis la pandémie, le recours à certains centres médicaux spécialisés a permis d'offrir gratuitement, et, plus rapidement, à plus de 260 000 Québécois, une chirurgie, notamment pour guérir les cataractes, les genoux et les hanches. Fort de ce succès, le règlement déposé par le ministre de la Santé propose de bonifier cette offre en ajoutant de nouvelles chirurgies, comme des chirurgies orthopédiques, oto-rhino laryngologiques, gynécologiques, urologiques ou encore du système digestif.

Augmenter notre capacité en matière de chirurgies

Ce règlement vise à miser, entre autres, sur la complémentarité du réseau public et du réseau privé pour réaliser davantage de chirurgies afin de réduire la liste d'attente. L'objectif est que le réseau public puisse se concentrer sur les opérations qui doivent absolument être réalisées dans les milieux hospitaliers afin de maximiser l'utilisation des blocs opératoires. Par ailleurs, l'ajout des traitements médicaux spécialisés sélectionnés permettra de diminuer le temps où les blocs opératoires en CMS ne sont pas utilisés et, ainsi, d'augmenter la performance de ces milieux cliniques.

Renforcer le réseau public

Soulignons que cette mesure s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer l'organisation du travail et de déployer le plan de rattrapage des chirurgies, principalement pour optimiser des salles opératoires au sein des établissements publics. En parallèle, plus de 17 000 embauches ont été réalisées depuis le printemps 2023, dont plus de 4 000 employés d'agences privées qui sont revenus dans le réseau public. Ces embauches renforcent les équipes en place afin d'améliorer l'accès pour le patient.

Citation :

« Dans le cadre du Plan santé, notre objectif est de mieux répondre aux besoins croissants de la population, tout en améliorant l'accès aux chirurgies. Notre vision du privé en santé est claire : qu'il soit complémentaire au réseau public et sans frais pour le patient. Ces changements permettront ainsi de réaliser plus de chirurgies et de réduire le délai pour les patients, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

La prépublication de ce projet de règlement sera accompagnée d'une période de consultation de 45 jours pendant laquelle les différents groupes pourront soumettre leurs mémoires et commentaires.

Les chirurgies ajoutées sont le fruit des recommandations effectuées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Collège des médecins du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Ce groupe avait comme mandat d'effectuer des recommandations cliniques concernant les traitements qui pourraient être offerts en milieu extrahospitalier de façon sécuritaire. Rappelons qu'aucun nouveau traitement n'avait été ajouté au règlement depuis 2010.

La liste des traitements médicaux spécialisés qui seraient ajoutés à la liste des traitements déjà prévue au Règlement : En chirurgie orthopédique : discoïdectomie, laminectomie, arthroplastie-prothèse d'épaule, de coude ou de poignet ; En chirurgie oto-rhino-laryngologique et cervico-faciale : septoplastie et septorhinoplastie, sialendoscopie, amenuisement des cornets, myringotomie ; En chirurgie du système digestif : endocholécystectomie ; En chirurgie gynécologique : marsupialisation, traitement à l'anse diathermique au niveau du col de l'utérus, colporraphie antérieure ou postérieure, salpingectomie ; En chirurgie urologique : résection transurétrale de la prostate, résection transurétrale de tumeur vésicale, cure hydrocèle, orchidopexie, urétéroscopie, lithotomie, lithotripsie, néphrolithotomie.



