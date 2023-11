Pour les régions - Québec ouvre le chantier de l'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie

QUÉBEC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, annonce, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, le début des travaux préparatoires ainsi que les nouveaux détails du projet d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie. Rappelons qu'en février dernier, le gouvernement annonçait un rehaussement du financement à 355 millions $ pour ce projet d'agrandissement, afin de mieux répondre aux besoins de la population. Cette annonce s'inscrit en droite ligne avec le Plan santé, qui a pour objectif de rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel.

Les travaux s'amorceront dans les prochaines semaines avec la démolition de l'école adjacente (anciennement école Marguerite-D'Youville) afin de prévoir l'espace nécessaire à l'agrandissement de l'hôpital.

Ainsi, en tenant compte des besoins identifiés et des recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le gouvernement confirme que le projet comprendra 31 lits en chambres individuelles pour les unités de soins généraux, incluant trois lits d'obstétrique, permettant ainsi d'offrir davantage d'intimité et de confort aux patients et patientes et 11 espaces pour l'unité de soins ambulatoires.

Rappelons que le gouvernement avait annoncé, en décembre 2019, que le projet d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie était enfin mis en branle. Le début des travaux représente une étape importante pour augmenter l'offre de service dans la région.

« Ce projet d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie est majeur pour la population de la région. En mettant toutes les sommes nécessaires sur la table, nous nous sommes assuré de répondre aux besoins actuels et futurs de celle-ci. Nous améliorons activement nos infrastructures de soins de santé, partout au Québec, pour les rendre plus attrayantes pour le personnel, mais aussi pour toute la population. C'est un élément prioritaire du Plan santé pour rendre notre réseau de la santé à la fois plus humain et plus performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Depuis le début, je suis avec grande attention l'évolution de ce projet d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie. Chaque étape que nous franchissons est une bonne nouvelle pour toute notre région, qui a besoin d'un milieu de soins adapté pour satisfaire les importants besoins en matière de santé. Je remercie toutes les personnes qui contribuent à faire avancer ce projet et qui participeront à sa réalisation au cours des prochaines années. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

Le plan prévoit également le maintien de deux salles d'électrophysiologie, une salle de réadaptation, une clinique externe spécialisée, un bloc opératoire, une unité d'endoscopie et une unité d'urgence, en plus de salles ambulatoires, d'un emplacement intérieur pour ambulance et d'une salle de décontamination.

