Pour les régions - Québec inaugure un bloc endoscopique à l'Hôpital de Montmagny

MONTMAGNY, QC, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a participé, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration du nouveau bloc endoscopique à l'Hôpital de Montmagny. Ce projet marque un pas de plus pour améliorer l'accès aux soins pour les patients en région.

De gauche à droite: Christian Harrison, conseiller en bâtiment, Valérie Mercier, présidente de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, Sonia Leblanc, chef d’unités de soins spécialisés, Rosanne Bourgault, Ambulances L'Islet-Sud, Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, Marc Laurin, maire de Montmagny, Christine Laprise, directrice exécutive du réseau local de Montmagny-L’Islet, Christine Patry, directrice adjointe du programme de chirurgie. Absente sur la photo: Jacinthe Poulin, Industrielle Alliance. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Santé)

Les travaux ont permis d'aménager un bloc endoscopique dans des locaux adjacents au bloc opératoire. Cette nouvelle unité comprend deux salles polyvalentes, une aire d'attente ainsi que trois civières de préparation et de récupération. Cet aménagement inclut également une unité de retraitement des endoscopes avec des équipements modernes, répondant aux normes les plus récentes.

Les deux salles polyvalentes permettent de réaliser des examens endoscopiques digestifs, de la bronchoscopie, des cytoscopies, des bilans urodynamiques ainsi que des chirurgies mineures.

Citations :

« Notre gouvernement a le souci d'assurer la meilleure qualité possible de soins et de services pour les Québécoises et Québécois. L'aménagement d'un bloc endoscopique à l'Hôpital de Montmagny est un bel exemple d'initiative en ce sens. Avec des bénéfices réels pour les citoyens et citoyennes, ce projet contribuera également à améliorer l'accès à la chirurgie et aux examens diagnostiques, et ce, pour les personnes de la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis très fier de prendre part à cette inauguration. La réalisation du nouveau bloc endoscopique démontre la volonté de notre gouvernement et de la communauté à soutenir les initiatives qui viennent bonifier l'expérience de soins des citoyens. Je remercie toutes les équipes qui ont participé à la concrétisation de ce projet dans la région. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants :

L'arrivée du bloc endoscopique permettra de réaliser :





1 000 endoscopies supplémentaires pour un total de 4 000 par an;



800 chirurgies de la cataracte supplémentaires pour un total de 1 100 par an;



300 chirurgies mineures supplémentaires pour un total de 1 000 par an.





Sur le plan financier, ce projet a représenté un investissement global de 4,0 millions $, financé à hauteur de 2 millions $ par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Fondation de l'Hôpital de Montmagny a pour sa part apporté une contribution de 1 million $ et le solde de 1 million $ a été assumé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.





a pour sa part apporté une contribution de 1 million $ et le solde de 1 million $ a été assumé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Rappelons que le projet fait suite au constat de la nécessité d'une mise aux normes en matière de prévention des infections et de sécurité ainsi que d'un besoin d'espace au bloc opératoire, où étaient réalisées les interventions en endoscopie.

