Pour un meilleur accès aux services préhospitaliers d'urgence - Renforcement de la couverture ambulancière dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné du ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, Jonatan Julien, annonce aujourd'hui une somme de 2 692 722 $ qui servira à consolider l'accès aux services ambulanciers pour la population de la région de la Capitale-Nationale.

Ce renforcement de la couverture ambulancière dès cette année se concrétisera par un ajout de 12 410 heures de service, soit deux quarts de 12 heures sur 7 jours et un quart de 10 heures sur 7 jours.

Rappelons que le processus d'évaluation de la couverture ambulancière, mis en place en juin 2022, fondé sur une approche neutre et annualisée, vise à répondre de façon équitable aux besoins réels de la population. Il s'appuie sur l'orientation ministérielle en matière de desserte ambulancière et sert de cadre aux établissements territoriaux pour analyser leur couverture actuelle et évaluer toute demande de conversion d'horaire ou d'ajout d'heures de service. L'objectif est d'assurer une adéquation entre les ressources mises en place et les besoins populationnels.

Citations :

« Cette bonification des services préhospitaliers d'urgence dans les régions du Québec démontre que nous continuons à investir massivement pour bonifier ces services là où des besoins notables ont été constatés. Nous nous assurons d'optimiser les services fournis, afin de les rendre encore plus efficaces et accessibles dans des délais réduits. Offrir la meilleure couverture ambulancière possible aux Québécoises et aux Québécois, quelle que soit leur région, est une de nos priorités, et je suis très fier de ce que nous avons fait ces dernières années en ce sens. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Les résultats de cette bonification des services ambulanciers se verront très rapidement sur l'ensemble de notre territoire. Je remercie notre gouvernement pour les efforts qui sont faits pour améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyennes et des citoyens de la Capitale-Nationale. Un tel ajout de ressources va contribuer à changer les choses de manière durable sur le terrain pour les gens de notre région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg

