Pour nos régions - Amélioration des services préhospitaliers d'urgence : Québec agit sur trois fronts Plus d'ambulances, plus de premiers répondants, plus de défibrillateurs

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Pour améliorer l'accès aux services préhospitaliers d'urgence, le ministre de la Santé, Christian Dubé, agit sur trois volets : bonifier la couverture ambulancière à travers les régions, déployer plus largement les services de premiers répondants et installer 450 défibrillateurs externes automatisés additionnels aux quatre coins du Québec. Ces gestes importants, totalisant 35,8 millions $, permettront d'intervenir plus rapidement auprès des patients.

Plus d'ambulances sur le terrain dans nos régions

Dès cette année, la couverture ambulancière sera bonifiée par l'ajout de près de 35 000 heures de service et par la conversion d'horaires de faction (24 h/24) en horaires à l'heure, selon les réalités régionales et les besoins observés. Le nouvel investissement de 13,2 millions $ en couverture ambulancière s'ajoute à des bonifications précédemment annoncées de 32,5 millions $ depuis 2022, soit un total de 48,4 millions $ de façon récurrente. Cette bonification des services s'inscrit dans une série d'initiatives prévues dans le plan d'action gouvernemental visant à améliorer l'efficience, la qualité et la sécurité de l'ensemble de l'intervention préhospitalière, de la première réponse sur le terrain jusqu'à la prise en charge en centre hospitalier.

Plus de premiers répondants pour intervenir plus rapidement

Le gouvernement annonce également une importante bonification du financement pour le programme de premiers répondants dans toutes les régions du Québec. Dès cette année, le budget de ce programme volontaire triplera, passant de 11 à 32,7 millions $. Les municipalités qui désirent se joindre au programme pourront compter sur une aide financière couvrant l'ensemble des coûts admissibles liés à la mise en place d'un service de premiers répondants. Un financement récurrent est également prévu en fonction des services offerts. Plus de 250 municipalités au Québec offrent déjà ce service et verront leur financement annuel bonifié, parfois de façon importante.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est donné comme objectif d'augmenter la couverture de la population québécoise, pour passer de 50 à 80 % d'ici 2028. Déjà, une cinquantaine de municipalités ont levé la main pour mettre sur pied un nouveau service de premiers répondants. Il s'agit d'un avantage important pour les citoyens des territoires desservis. L'objectif est clair : réduire les délais d'intervention pour que chaque citoyen ait accès à des secours rapides, peu importe son code postal.

Plus de défibrillateurs disponibles

Québec annonce qu'il va de l'avant avec l'installation de 450 défibrillateurs supplémentaires durant la prochaine année, en partenariat avec la Fondation Jacques-de Champlain. Ceux-ci s'ajoutent aux appareils déjà mis en place. Depuis le début de ce partenariat, le nombre de défibrillateurs inscrits au registre officiel a connu une progression marquée de 85 %, atteignant désormais plus de 9 000 appareils à travers le Québec. Ceux-ci sont affichés sur l'application mobile DEA Québec. D'autres initiatives sont également en cours afin d'élargir l'accès aux défibrillateurs, notamment dans les établissements scolaires. À cet effet, le ministre de l'Éducation a annoncé en juin 2024 un investissement de 3 millions $ pour soutenir cette démarche.

Citation :

« Cette annonce majeure, qui triplera à terme l'investissement dans les services de premiers répondants, démontre que nous continuons à investir massivement pour bonifier les services préhospitaliers d'urgence un peu partout au Québec. Notre objectif est d'offrir la meilleure couverture préhospitalière possible aux Québécois de toutes les régions, et c'est dans cette optique que nous nous sommes engagés dans le Plan santé à optimiser les services préhospitaliers pour offrir un meilleur accès aux services pour les patients. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Ces actions s'inscrivent dans le Plan d'action gouvernemental sur le système préhospitalier d'urgence présenté en février 2024.

Déjà, plusieurs initiatives ont porté leurs fruits, par exemple : le déploiement à l'échelle du Québec de la régulation ambulancière, qui a déjà permis d'éviter plus de 34 000 transports inutiles vers l'urgence et d'orienter les patientes vers le bon endroit. Cette mesure libère des ressources critiques, en améliorant la disponibilité des ambulances pour répondre à des appels urgents; une réduction de 20 % du délai pour qu'une ambulance soit en route vers un appel urgent, permettant une intervention plus rapide auprès des personnes en situation critique; une diminution du temps d'attente moyen des équipes à l'urgence, permettant d'économiser 4,1 millions $ et les réinvestir dans les soins offerts à la population; une baisse majeure des bris de services dans nos régions, notamment sur la Côte-Nord et en Gaspésie.





Rappelons que le Vérificateur général du Québec (VGQ) a déposé récemment son rapport à l'Assemblée nationale pour l'année 2025-2026. Plusieurs mesures sont déjà en cours en ce qui concerne les constats qui y ont été soulevés.

