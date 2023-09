Pour les régions - Québec annonce sept points de service locaux en Outaouais pour améliorer l'accès aux services pour les patients

GATINEAU, QC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, annoncent aujourd'hui, que l'Outaouais accueillera, à terme, sept points de service locaux. Ce sont les centres de vaccination, mis sur pied pour répondre efficacement aux besoins de la population durant la pandémie, qui seront convertis pour offrir un plus large éventail de services. Cette initiative est en harmonie avec la vision du ministre pour permettre de rediriger la population vers d'autres options que les hôpitaux afin de les désengorger, et d'améliorer l'accès aux services de santé.

Ce projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement de tirer profit des bonnes pratiques déployées dans les dernières années afin de pérenniser l'expérience positive vécue par les Québécois et Québécoises dans les centres de vaccination. Les nouveaux points de service locaux contribueront ainsi à alléger la pression sur le réseau de la santé. À terme, ils visent à offrir à la population des services accessibles facilement, notamment grâce à la prise de rendez-vous en ligne avec ClicSanté. Il y aura ainsi plus de rendez-vous disponibles et les citoyens et citoyennes pourront obtenir un rendez-vous dans des délais plus courts.

De nouveaux services seront graduellement intégrés au cours des mois à venir, notamment :

les vaccins prévus par le Programme québécois d'immunisation;

des prélèvements de sang, de selles et d'urine;

la détection du streptocoque groupe A;

d'autres activités, selon les besoins, notamment en ce qui concerne les services mobiles.

Pour le moment, des services de base sont déjà offerts :

la vaccination contre la COVID-19, l'influenza et le zona;

le dépistage ou la détection de la COVID-19 et de l'influenza;

la distribution de tests rapides de détection de la COVID-19;

la vaccination mobile, notamment dans les milieux de vie et les écoles.

L'effort de recrutement massif de Je Contribue, pérennisé par le gouvernement, a permis de ramener de nombreuses infirmières qualifiées dans le réseau de la santé, notamment pour améliorer l'accès aux soins de première ligne avec le Guichet d'accès à la première ligne (GAP). Grâce à l'apport du personnel recruté dans le cadre de cette campagne, la mise en place des points de service locaux permettra de dégager les professionnels et professionnelles des milieux hospitaliers, des groupes de médecine de famille et des CLSC de certaines tâches. Ces derniers pourront ainsi se concentrer, entre autres, sur les soins fournis aux patients et patientes. Par ailleurs, les nouveaux points de service locaux permettront de libérer des locaux dans les installations du réseau.

Le ministre de la Santé a profité de son passage en Outaouais pour rencontrer le PDG par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, Yves St-Onge. En compagnie de son collègue Mathieu Lacombe, ainsi que de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, du député de Chapleau, Mathieu Lévesque, du député de Gatineau, Robert Bussière, et du député de Pontiac, André Fortin, le ministre Dubé a également rencontré plusieurs médecins afin de discuter des préoccupations de la région et des bénéfices à venir dans le cadre du projet de loi 15 pour rendre le réseau de la santé et des services sociaux plus efficace.

Citations :

« Avec cette initiative, nous souhaitons rapprocher les services de la population. Nous poursuivons ainsi nos efforts pour alléger la pression sur le réseau de la santé. Nous mettons en place ces nouveaux services dès maintenant afin qu'ils soient prêts à l'approche de la saison des virus. C'est en tirant leçon des défis rencontrés durant la pandémie et en déployant plus largement les meilleures pratiques que nous rendons nos soins de santé plus efficaces pour les Québécois et Québécoises. C'est là toute la logique autour de laquelle s'articule notre Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je me réjouis que la mission de ces points de service locaux se poursuive au-delà de la pandémie, car les besoins de notre région, même s'ils ne sont plus les mêmes qu'au cours de la crise sanitaire, n'en sont pas moins criants. Nous avons besoin d'une structure de service de ce type afin de mieux répondre aux enjeux actuels et diminuer la pression sur notre réseau de santé. Je remercie le ministre Dubé et ses équipes pour leur désir d'innover et pour l'attention qu'ils portent aux besoins de chaque communauté locale ici, en Outaouais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

À terme, les sept points de service locaux se trouveront dans les secteurs suivants : Des Collines Petite Nation Pontiac Vallée-de-la- Gatineau Gatineau - urbain Aylmer - urbain Vallée-de-la-Lièvre- Buckingham

Le maintien des équipes mobiles permettra par ailleurs une offre bonifiée en soins à domicile afin de proposer de la vaccination mobile.

