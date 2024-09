Pour les patients - Québec place la prévention, les partenariats et les données au cœur de son nouveau plan d'action en cancérologie

QUÉBEC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Alors qu'il y a eu près de 68 000 nouveaux cas de cancer l'an dernier seulement au Québec, selon le Registre québécois du cancer, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce le lancement du plan d'action 2024-2026 du Programme québécois de cancérologie. Très attendu par les partenaires, notamment par les organismes communautaires et les intervenants et intervenantes œuvrant en cancérologie, ce plan met aussi de l'avant une soixantaine d'actions visant notamment à favoriser la prévention et l'importance d'avoir des données précises.

L'importance du dépistage et de la prévention

Les interventions qui favorisent l'adoption de saines habitudes de vie occupent une place importante au sein du plan. Le dépistage, qui constitue une stratégie préventive complémentaire en favorisant un diagnostic précoce, en est aussi un élément central. Le plan vise donc à améliorer l'accessibilité et la qualité des soins, tout en plaçant la personne touchée par le cancer au cœur des décisions.

Des données plus précises pour guider nos actions

Notons d'abord que le taux de mortalité est en constante baisse depuis les dernières années, diminuant de 11 % entre 2016 et 2020. Malgré tout, trop de personnes sont encore touchées par le cancer et il est essentiel de mettre en place les moyens nécessaires pour disposer d'informations pertinentes et de qualité en cancérologie.

Quelques objectifs concrets du plan d'action

Atteindre un taux de couverture de 42 % pour le dépistage du cancer colorectal au 31 mars 2026 et s'assurer que le service est offert dans l'ensemble des régions du Québec.

s'assurer que le service est offert dans l'ensemble des régions du Québec. S'assurer que toutes les régions du Québec offrent le dépistage du cancer du col de l'utérus avec le test VPH plutôt que le test Pap, ce qui permettra un dépistage plus précis, et ce, d'ici le 31 décembre 2025.

S'assurer que 75 % des patients et patientes ayant besoin d'une chirurgie oncologique soient traités dans un délai inférieur ou égal à 28 jours au 31 mars 2026.

Citation :

« Comme nous nous y sommes engagés avec le Plan santé, nous souhaitons augmenter nos actions en matière de prévention et de dépistage en cancérologie. Ce plan d'action en cancérologie témoigne de cet engagement ainsi que de la volonté des acteurs concernés d'assurer un meilleur accès à des soins et des services de qualité. Il vise également à accroître l'accès aux informations pertinentes, considérant que le suivi des données en cancérologie est primordial pour soutenir la prise de décision, mais aussi pour alimenter la recherche et analyser la performance. Il a été élaboré en ayant en tête toutes les personnes atteintes de cancer ainsi que leurs proches. Notre objectif est de les soutenir et d'agir en amont, en misant notamment sur le dépistage, afin de leur offrir toutes les chances face à la maladie. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Ce plan d'action, qui vise à produire des résultats concrets au cours des prochaines années, s'articule autour de huit axes structurants et 60 actions. Ces derniers s'inscrivent dans la poursuite du Plan santé pour offrir des soins en cancérologie à échelle humaine et améliorer la performance du réseau de la santé et des services sociaux : la participation active de la population et des personnes touchées par le cancer; la promotion de saines habitudes de vie et la prévention; la détection précoce des cancers; une investigation rapide fondée sur la pertinence; des traitements efficaces, pertinents et innovants; la prestation de soins et de services de soutien tout au long de la trajectoire; un réseau intégré et hiérarchisé pour des soins et des services de qualité et une évolution des pratiques; la surveillance de l'état de santé de la population au regard du cancer et l'analyse de la performance du Réseau de cancérologie du Québec.

Rappelons qu'à l'occasion du 25e anniversaire du Programme québécois de cancérologie, en novembre 2023, les Orientations prioritaires 2023-2030 du Programme québécois de cancérologie : les partenariats, gage de qualité en cancérologie avaient été présentées. Ces orientations ont servi de base pour la création de ce premier plan d'action, qui couvre les années 2024 à 2026, et qui a fait l'objet d'une consultation élargie auprès de plusieurs partenaires, du réseau de la santé et du milieu communautaire.

