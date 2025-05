Pour les patients et le personnel - Québec va de l'avant pour faire avancer les projets d'infrastructures en santé

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, annoncent aujourd'hui que les sommes nécessaires ont été dégagées pour permettre de compléter la planification d'une trentaine de projets à travers le Québec, de poursuivre les travaux de l'Hôpital d'Arthabaska et de lancer les travaux préparatoires pour l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Investissements pour faire avancer les projets en planification et les chantiers entamés

Le gouvernement confirme que les activités de planification d'une trentaine de projets à travers le Québec, inscrits au Plan québécois des infrastructures (PQI), seront complétées jusqu'à l'étape du dossier d'affaires. Il confirme ainsi également que les travaux sont en cours à l'Hôpital d'Arthabaska.

Les travaux préparatoires de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont lancés cette année

De plus, le gouvernement confirme qu'il va de l'avant avec l'entièreté du projet. Les sommes sont provisionnées pour cette année (2025-2026) pour la poursuite du projet, de même que pour les années à venir. Comme prévu, les travaux préparatoires nécessaires pour la réalisation du projet de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont commenceront cette année. Un appel d'offres sera lancé dans les prochaines semaines, comme le gouvernement s'y était engagé.

Ces travaux consistent en la construction d'un stationnement étagé et de stationnements temporaires pour dégager l'espace occupé par le stationnement actuel et ainsi permettre la construction du nouvel hôpital. Ils sont essentiels pour assurer un nombre de places de stationnement au personnel, aux patients et à leur famille. C'est le plan que le gouvernement avait annoncé en septembre 2023 et qui se poursuit.

« Nous investissons dans la planification de nos projets à venir dans nos régions à travers le Québec et nous allons de l'avant immédiatement avec les travaux préparatoires de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, comme convenu. Il s'agit d'une première étape décisive qui marque le lancement d'un chantier ambitieux qui dessert les Québécois de toutes les régions. Nous sommes le gouvernement qui concrétisera ce projet d'envergure. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Notre gouvernement a fait le choix responsable d'investir dans nos infrastructures pour répondre aux besoins des Québécois dans toutes les régions du Québec. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on continue sur cette lancée : des investissements majeurs, planifiés avec rigueur, pour livrer des infrastructures de santé modernes et plus adaptées. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Les sommes d'environ 200 M$ requises pour mettre en œuvre la solution seront financées à même le 19 G$ d'investissements prévus cette année au PQI. Ces sommes seront dégagées de projets pour lesquels l'investissement réalisé cette année sera moindre que prévu. En parallèle, Santé Québec a effectué une analyse rigoureuse de l'enveloppe de 3,6 milliards octroyée à la santé. Précisons que ce réaménagement se fait sans impacts sur l'échéancier des projets en cours.

Rappelons que 1 milliard $ est prévu cette année pour entretenir les bâtiments actuels, comme l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ces investissements pour des travaux urgents doivent être réalisés dès maintenant.

Soulignons que le projet de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont bonifiera grandement l'offre de soins donnés aux patients. Il inclut, à terme, la construction et l'aménagement des unités suivantes : l'ensemble des unités de soins et de soins intensifs pour une portée totale de 720 lits en chambres individuelles, en plus de 26 bassinettes pour les bébés; un bloc opératoire, la chirurgie d'un jour et une unité de retraitement des dispositifs médicaux; l'imagerie médicale; une pharmacie; des laboratoires; l'animalerie du secteur de recherche; tous les services de soutien.



Les projets inscrits au PQI dont la poursuite de la planification a été confirmée sont :

Hôpital de Mont-Laurier , unité de soins de courte durée et pharmacie - Laurentides - Agrandissement et réaménagement; Hôtel-Dieu de Lévis - Blocs endoscopique et opératoire et services logistiques - Agrandissement et réaménagement; Hôpital Charles-Le Moyne, bloc opératoire et chirurgie d'un jour - Longueuil - Agrandissement et réaménagement; Hôpital de Sept-Îles, urgence et bloc opératoire - Agrandissement et réaménagement; Hôpital de La Malbaie, complexe hospitalier - Agrandissement et réaménagement; Maison des aînés (ancien CHSLD) - Montmagny - Construction. Centre hospitalier affilié universitaire de l'Outaouais, complexe hospitalier - Gatineau - Construction; Hôpital régional de Saint-Jérôme, plateau technique chirurgical - Construction, agrandissement et réaménagement; Hôpital d'Amos, urgence et soins intensifs - Agrandissement et réaménagement; Hôpital Saint-François d'Assise, centre de service en psychiatrie et urgence - Québec - Construction, agrandissement et réaménagement; Maison des aînés (ancien CHSLD Georges-Phaneuf) - Saint-Jean-sur-Richelieu - Reconstruction; Maison des aînés (ancien CHSLD) - Labelle - Construction; Maison des aînés (ancien CHSLD Argenteuil) - Lachute - Construction; Hôpital de Saint-Eustache, urgence - Agrandissement et réaménagement; Hôpital Pierre-Boucher, urgence et unités d'hospitalisation brève - Longueuil - Agrandissement; Hôpital général du Lakeshore, urgence - Pointe-Claire - Agrandissement; Hôpital Notre-Dame , services de santé mentale et de dépendance - Montréal - Réaménagement; Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, campus Beaconsfield - Construction; Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel - Montréal - Construction, agrandissement et réaménagement; Hôpital de Chicoutimi, bloc opératoire - Saguenay - Agrandissement; Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière, urgence - Agrandissement et réaménagement; Centre d'hébergement et de soins de longue durée des Collines - La Pêche - Agrandissement et réaménagement; Centre hospitalier de St. Mary, unités de soins - Montréal - Reconstruction et réaménagement; Maison des aînés (ancien CHSLD LaSalle) - Montréal - Construction; Maison des aînés (ancien CHSLD Saint-Augustin) - Québec - Reconstruction.

