De nombreuses réalisations pour améliorer concrètement la qualité de vie des personnes aînées du Québec

le 20 juin 2025

Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer

La première Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs a été lancée en février dernier. Afin de relever les défis d'aujourd'hui et de demain, cette politique ambitieuse s'articule autour de cinq grands axes : la prévention et la promotion de la santé cognitive; la dignité; l'accessibilité et la continuité des soins selon les besoins; la qualité des soins et des services; ainsi que la recherche et les innovations. Elle évoluera notamment grâce à la participation des GMF et des équipes de gériatrie dans de nouveaux projets et programmes. Rappelons qu'en 2021, environ 150 000 Québécois et Québécoises vivaient avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif. Ce nombre pourrait augmenter de façon importante, atteignant 207 000 d'ici 2040.

Plan d'action gouvernemental La fierté de vieillir

Au cours de sa première année de réalisation, le plan d'action gouvernemental La fierté de vieillir a permis de mettre en œuvre de nombreuses mesures pour améliorer concrètement la qualité de vie des personnes aînées du Québec. Le plan propose 16 cibles prioritaires permettant de traduire certains des engagements gouvernementaux envers les personnes aînées et de mesurer les résultats obtenus, année après année. Plusieurs de ces cibles permettent déjà de constater les effets positifs des actions entreprises. Depuis le lancement du plan, 4,6 milliards de dollars ont été investis.

Virage vers les soins et les services de soutien à domicile

En 2024-2025, ce sont près de 400 000 personnes qui ont reçu des services de soutien à domicile au Québec, pour un total de 37,2 millions d'heures.

Afin de poursuivre le virage en soutien à domicile, les travaux menant à l'élaboration de la nouvelle politique nationale de soutien à domicile se sont intensifiés au cours des derniers mois. Suivant la consultation d'une centaine d'acteurs et d'organismes venant de toutes les sphères de la société, une journée de concertation s'est tenue en mai dernier. Elle a rassemblé près de 400 intervenants et intervenantes, partenaires de l'écosystème en soutien à domicile, usagers et usagères et personnes proches aidantes. La politique sera dévoilée l'automne prochain.

Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026

En 2018, au Québec, environ une personne sur cinq âgée de 15 ans et plus (21 %) est un proche aidant, soit environ 1 489 000 personnes. Le soutien aux personnes proches aidantes demeure une priorité. Plus de 30 millions de dollars ont été investis notamment pour permettre aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociale d'apporter un soutien concret et essentiel pour les personnes proches aidantes. Les activités financées incluent notamment des services tels que le répit à domicile et hors domicile, l'assistance personnelle, la formation et le soutien psychosocial, ainsi que des hébergements temporaires en partenariat avec des organismes locaux.

Maisons des aînés et maisons alternatives

À ce jour, 41 maisons des aînés et maisons alternatives (MDA MA) ont été ouvertes sur les 46 annoncées. Actuellement, 3 168 places sont occupées sur les 3 480 prévues, avec un taux d'occupation de 90 %. La ministre a réitéré son intention que chaque projet fasse l'objet d'un suivi rigoureux concernant les coûts de construction.

Conventionnement des CHSLD privés

Jusqu'à maintenant, ce sont ainsi 21 CHSLD privés qui ont été conventionnés au Québec dans la foulée de la démarche d'harmonisation, qui vise à améliorer la qualité des soins et des services dans tous les milieux d'hébergement et à offrir les mêmes services que ceux qu'on trouve dans les CHSLD publics.

De plus, une aide d'urgence de 10 millions de dollars a été accordée aux établissements privés conventionnés, permettant ainsi de maintenir le financement de 1 200 places.

Élargissement de l'admissibilité au programme d'allocation personnalisée pour les personnes hébergées en résidences privées pour aînés

En 2025, il existe plus de 135 000 unités de résidence privée pour aînés (RPA). Pour répondre à leurs besoins en services et en soins, un budget additionnel de 42,6 millions de dollars a été annoncé en mai dernier. Cette bonification vise à améliorer l'accès aux services d'assistance personnelle, à mieux soutenir les petites RPA, à assurer l'offre de soins nécessaire et ainsi favoriser le maintien à domicile des personnes aînées partout au Québec.

« Les progrès réalisés au cours des derniers mois montrent que, collectivement, nous pouvons répondre aux besoins des personnes aînées avec plus de respect et de bienveillance. C'est une priorité pour moi. Nous continuons de travailler pour faire du Québec un lieu où l'on peut être fier de vieillir. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides

Par ailleurs, rappelons que des dispositions de la Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives visant les demandes anticipées d'aide médicale à mourir sont entrées en vigueur le 30 octobre dernier. Le Québec est précurseur en la matière en prenant les moyens nécessaires pour faire respecter le droit des patients et patientes de mourir dans la dignité.

