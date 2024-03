Pour les patients en soins palliatifs à domicile - Un nouveau centre de jour à la Maison René-Verrier à Drummondville

QUÉBEC, le 22 mars 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, souligne l'ouverture du centre de jour de la Maison René-Verrier, le Havre d'Élizabeth Verrier, à Drummondville, qui permettra d'accueillir des personnes en soins palliatifs vivant à domicile à tout stade de la maladie.

Le centre de jour pourra également recevoir les personnes proches aidantes (PPA) afin de répondre aux enjeux auxquels ces dernières peuvent être confrontées. Les personnes recevant des soins palliatifs, ainsi que leurs PPA, y seront accompagnées par des intervenantes et des intervenants spécialisés interdisciplinaires pouvant répondre à leurs différents besoins, qu'ils soient physiques, psychosociaux ou encore spirituels.

L'apport des centres de jour est important dans l'offre de service des maisons de soins palliatifs. Ces services contribuent à favoriser le maintien à domicile de la personne en soins palliatifs le plus longtemps possible, selon sa volonté.

Le gouvernement octroie une somme récurrente de 550 000 $ pour la phase psychosociale du projet de centre de jour de la Maison René-Verrier.

Citations :

« L'ouverture du centre de jour de la Maison René-Verrier est un gain important pour les personnes en fin de vie de la région du Centre-du-Québec, ainsi que pour les personnes proches aidantes qui les soutiennent. Lorsqu'une personne qui a une maladie incurable souhaite demeurer à domicile et y vivre ses derniers moments, sa vulnérabilité, ainsi que celle des proches qui l'accompagnent, s'accentue avec la fin de vie qui arrive. Les centres de jour permettent de briser l'isolement, de diminuer la détresse et d'amenuiser les craintes devant l'incertitude. Merci aux équipes dévouées de la Maison René-Verrier qui prennent soin des patients et de leur famille avec compassion et respect. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Le Havre d'Élizabeth Verrier permet de répondre à une clientèle nécessitant des soins palliatifs à plus long terme et souhaitant rester à domicile. Les patientes et les patients et leurs proches peuvent maintenant bénéficier de la même approche pleine de bienveillance pour laquelle la Fondation René-Verrier s'est fait connaître à Drummondville. Je félicite la directrice générale Marie-Julie Tschiember pour ces nouveaux services de répit offerts près de dix ans après l'inauguration de la Maison René-Verrier. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Cette ouverture est une très bonne nouvelle pour toute la région et permettra d'offrir plus de services spécialisés en soins palliatifs. Je suis touché par le travail exceptionnel des équipes de la Maison René-Verrier, qui prennent soin de nos proches avec un grand respect. Vos équipes font un travail exceptionnel, alors je vous en remercie, au nom de toute la communauté! »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Il faut bien comprendre que l'ensemble des soins palliatifs peut aller bien au-delà des quelques semaines qu'offre la Maison René-Verrier à ses patients. Il y a en effet toute une gamme de soins palliatifs possibles, et ce, bien avant les quelques semaines ou quelques jours qui précèdent une fin de vie. En réalité, les soins palliatifs peuvent durer six mois, même deux ans, avant que le stade de fin de vie d'une maladie ne s'amorce. À la Maison René-Verrier, nous accueillons uniquement les gens ayant un maximum de deux à trois mois d'espérance de vie. Avec le nouveau Havre d'Élizabeth Verrier, nous pourrons aider beaucoup plus de gens et, surtout, faire une réelle différence dans la vie des personnes proches aidantes, et ce, pendant une plus longue période, grâce à notre équipe qui détient déjà toute l'expertise pour le faire. »

Sophie Laliberté, directrice des soins des Organismes René-Verrier

Faits saillants :

Située dans la région du Centre-du-Québec, la Maison René-Verrier est ouverte depuis 2015 et a une capacité d'accueil de dix lits.

a une capacité d'accueil de dix lits. On y offre des soins infirmiers et médicaux spécialisés en soins palliatifs et de fin de vie, ainsi que de l'accompagnement psychologique, tant pour les patientes et les patients que pour leur famille. Un accompagnement spirituel et un suivi de deuil sont aussi possibles sur demande.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements: Sarah Bigras, Directrice des communications, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, 418 446-5911