Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées - La ministre Bélanger réitère les actions menées par le gouvernement

QUÉBEC, le 15 juin 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, rappelle, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, que de nombreuses actions ont été menées par le gouvernement ces dernières années pour mieux protéger les droits et le mieux-être de ces personnes au Québec.

C'est en 2022 qu'a été bonifiée la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Encore plus ambitieuse et efficace, cette nouvelle mouture a depuis contribué à faire augmenter le nombre de signalements. Elle a également permis de doter le Québec de leviers additionnels pour contrer la maltraitance, notamment par :

l'élargissement de l'obligation de signaler certaines situations de maltraitance;

la clarification des rôles et des responsabilités des différents acteurs impliqués dans les processus d'intervention concertés, un mécanisme de concertation pour mettre fin à des situations complexes de maltraitance;

la mise en place d'un centre d'aide, d'évaluation et de référence qui s'est traduite par la création de la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés;

l'ajout d'infractions pénales applicables, notamment, à une personne responsable d'avoir commis un acte de maltraitance.

À cette loi s'ajoutent différentes mesures mises en œuvre pour contrer la maltraitance dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance 2022-2027 - Reconnaître et agir ensemble. Mentionnons, entre autres mesures, le financement d'une chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, à l'Université de Sherbrooke, le développement de plusieurs formations spécifiques s'adressant à différents acteurs et la présence de coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. De nombreuses mesures ont également été instaurées pour lutter plus spécifiquement contre la maltraitance matérielle et financière, par exemple un outil sur le rôle social du notaire dans l'accompagnement de la clientèle aînée pour agir en prévention de la maltraitance.

La ministre tient par ailleurs à réitérer très clairement qu'en matière de maltraitance envers les personnes aînées et les autres adultes en situation de vulnérabilité, c'est TOLÉRANCE ZÉRO, et elle invite la population à en faire encore plus pour prévenir tout acte de violence et repérer les personnes qui peuvent en être victimes et à intervenir pour mettre fin à de telles situations.

Citation :

« Je me réjouis de la tenue de cette journée mondiale de sensibilisation. J'ai à cœur que nous nous mobilisions collectivement pour sensibiliser davantage les Québécoises et les Québécois à la lutte contre la maltraitance. Je les invite à faire preuve de plus de vigilance pour repérer les cas de maltraitance et à les dénoncer. Différents services sont en place pour mieux prévenir ce phénomène inacceptable, et je remercie toutes les personnes qui dénoncent et qui veillent ainsi au mieux-être des personnes aînées ou en situation de vulnérabilité. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Si vous êtes témoin d'un acte de maltraitance envers une personne aînée ou une personne majeure en situation de vulnérabilité, n'hésitez pas à contacter la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés. Les services d'écoute, d'orientation et d'accompagnement sont accessibles sept jours sur sept, de 8 h à 20 h, au 1 888 489-2287 ou encore sur le Web, au https://lignemaltraitance.ca/fr. Chaque appel compte pour mettre fin aux situations de maltraitance.

