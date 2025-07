Pour les jeunes vivant avec une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme - Visite du ministre Carmant à l'unité de stabilisation mixte Le Phare

LA POCATIÈRE, QC, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a visité aujourd'hui, dans le cadre de sa tournée estivale dans la région du Bas-Saint-Laurent, l'unité de stabilisation mixte Le Phare, qui a ouvert ses portes en février 2023. Cette unité vise à répondre aux besoins de jeunes âgés de 6 à 17 ans présentant une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme et manifestant des troubles du comportement, dans un contexte d'intervention en protection de la jeunesse.

Les services offerts aux jeunes dans cette unité s'articulent autour de trois volets :

l'intégration, soit l'adaptation au nouveau milieu et le début des observations cliniques;

la stabilisation-réadaptation, soit des interventions intensives visant la réduction des comportements problématiques et le développement des capacités adaptatives;

la transition, soit la planification vers un milieu de vie plus normalisant, en cohérence avec le projet de vie du jeune.

L'unité accueille actuellement cinq jeunes. Depuis l'ouverture, quatre jeunes ont terminé leur parcours de réadaptation et un cinquième est en voie de le faire, ce qui témoigne de l'efficacité du modèle d'intervention mis en place. Le lieu d'intégration est déterminé selon le profil clinique et social du jeune, que ce soit dans son milieu naturel, en famille d'accueil, en ressource intermédiaire (RI) ou en logement supervisé.

Citation :

« Depuis deux ans, nous avons fait de l'adaptation des milieux de vie pour les jeunes présentant une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme une priorité. Ces jeunes doivent évoluer dans un environnement adapté à leurs besoins. Merci aux équipes du CISSS du Bas-Saint-Laurent de montrer l'exemple! Cette unité a fait une réelle différence dans la vie de plusieurs jeunes et je suis très fier de constater son succès. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je me réjouis pour les jeunes de la région qui bénéficient de ce service, mais aussi pour leurs familles. À terme, c'est une meilleure qualité de vie que cela rend possible pour toutes ces personnes, grâce à un accompagnement bien adapté à leurs besoins, à proximité de leur communauté. Je remercie l'équipe de cette unité pour son travail quotidien et son dévouement, de même que M. Carmant et ses équipes pour leur soutien au projet. »

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud

Faits saillants :

L'unité de stabilisation mixte Le Phare s'appuie sur une concertation étroite avec les partenaires du réseau pour assurer un accompagnement global et cohérent. Les parents, un tuteur ou une tutrice sont d'ailleurs activement impliqués tout au long du processus de réadaptation.

s'appuie sur une concertation étroite avec les partenaires du réseau pour assurer un accompagnement global et cohérent. Les parents, un tuteur ou une tutrice sont d'ailleurs activement impliqués tout au long du processus de réadaptation. L'intervenante ou l'intervenant pivot en déficience intellectuelle ou physique ou en troubles du spectre de l'autisme demeure engagé dans le suivi clinique, assurant la continuité des services. Des concertations cliniques régulières sont tenues afin de planifier la reprise des interventions dans le milieu de vie ciblé, assurant ainsi une transition harmonieuse.

Des interventions sont réalisées directement dans les écoles externes, en collaboration avec les milieux scolaires. De plus, grâce au partenariat avec Univers Emploi, les jeunes peuvent bénéficier de stages ou d'une intégration à l'emploi, favorisant leur autonomie et leur inclusion sociale.

