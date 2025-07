Centre de réadaptation en dépendance de l'Outaouais - Nouveau service d'urgence en dépendance et en gestion de l'intoxication

QUÉBEC, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a visité aujourd'hui, dans le cadre de sa tournée estivale en Outaouais, le nouveau service d'urgence en dépendance et de gestion de l'intoxication et répit-dégrisement qui s'est ajouté aux services offerts au Centre de réadaptation en dépendance de l'Outaouais (CRDO).

Cette urgence en dépendance, située au 25, rue Saint-François à Gatineau, a été mise en place en juin 2024, d'abord progressivement, puis dès le mois suivant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sa mission est d'accueillir, évaluer et orienter les personnes de 18 ans et plus en crise aigüe par rapport à la consommation de substances psychoactives, à la pratique des jeux de hasard et d'argent ou à l'utilisation problématique d'Internet.

Le service de cette urgence est assuré par des infirmières, des infirmières auxiliaires et des intervenantes et intervenants psychosociaux. Cette équipe a pour mandat, notamment :

d'intervenir auprès des personnes en situation de crise et de vulnérabilité et d'assurer leur stabilisation dans un laps de temps de moins de 72 heures;

de faciliter l'accès à d'autres services du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais ou à des services spécialisés additionnels en dépendance, selon les besoins;

de favoriser un lieu sécuritaire à haut seuil de tolérance avec cinq lits multifonctionnels;

d'offrir des services intégrés en réduction des méfaits.

Citations :

« En investissant dans des organismes comme le Centre de réadaptation en dépendance de l'Outaouais, nous apportons une aide immédiate là où elle est le plus nécessaire pour aider les personnes les plus vulnérables dans nos communautés. Notre gouvernement est déterminé à travailler avec des organismes dévoués qui font une réelle différence sur le terrain. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Je suis très fier du succès de cette urgence en dépendance, qui permet à une population habituellement marginalisée et stigmatisée d'obtenir des services spécialisés et adaptés à ses besoins. Cette urgence, après un an d'implantation, a déjà fait ses preuves, en permettant d'offrir le bon service, à la bonne personne, tout en constituant une option sécuritaire et adaptée aux urgences hospitalières. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« L'implantation de cette urgence en dépendance à Gatineau est une avancée concrète et nécessaire pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables de notre communauté. Je suis fier que notre gouvernement contribue à sa réalisation, en soutenant un projet qui offre une alternative humaine, sécuritaire et spécialisée aux urgences hospitalières. Ce service témoigne de ce que nous pouvons accomplir collectivement lorsqu'on mise sur la dignité, la compassion et la collaboration. »

L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Il était crucial de développer dans notre région un service bien adapté aux besoins des personnes vivant avec des problèmes sérieux de dépendance. Je pense que cette initiative mérite d'être saluée. Cette visite que nous faisons aujourd'hui vise à mettre en lumière la grande créativité des équipes du CISSS de l'Outaouais, de même que leur volonté d'offrir des services qui répondent aux besoins des personnes vulnérables de la région. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants :

L'urgence en dépendance contribue à l'optimisation des urgences hospitalières, entre autres par une réorientation, dès le triage, des usagères et des usagers présentant une problématique de dépendance. Elle y contribue également en assurant une prise en charge plus rapide dans un lieu adapté, particulièrement pour les personnes ayant un profil chronique ou persistant et pour les grands utilisateurs de l'urgence hospitalière.

Jusqu'à la création de cette urgence en dépendance, seul le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal offrait un service comparable.

Le projet de l'Outaouais démontre la faisabilité et la pertinence de ce modèle en dehors de la région métropolitaine. Des partenaires à l'interne de l'établissement, des partenaires communautaires et le Service de police de Gatineau ont participé à la mise en place de corridors de services.

ont participé à la mise en place de corridors de services. Soulignons qu'entre 2021 et 2024, les deux grandes urgences hospitalières de Gatineau ont recensé plus de 800 visites annuelles liées à des diagnostics d'intoxication.

2024, les deux grandes urgences hospitalières de Gatineau ont recensé plus de 800 visites annuelles liées à des diagnostics d'intoxication. Ce projet bénéficie d'un financement de 3 087 385 $ d'une durée de quatre ans, soit de 2024-2025 à 2027-2028, obtenu dans le cadre d'une entente entre Santé Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) 2024 à 2028.

